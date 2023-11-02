Toyota запускает продажу седана Crown нового поколения. Прием заказов стартует 13 ноября в Японии.

Последняя из четырех моделей семейства выделяется среди других: большой седан построен не на платформе GA-K, а на GA-L с продольным расположением двигателя и задним приводом и идейно повторяет классический Crown.

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Облик новинки Toyota раскрыла ранее, теперь рассекретила силовые установки. Прием заказов на Crown шестнадцатого поколения начнут принимать в Японии 13 ноября. Цена стартует с 7,3 миллиона иен, что примерно равняется $48 500.

Для пятиметрового Crown предложат две силовые установки по выбору: гибридную и водородную. В базе не так давно разработанной бензоэлектрической установки лежит 2,5-литровый бензиновый движок мощностью 136 лошадиных сил (225 Нм), а электродвигатели дадут еще 180 сил (300 Нм).

Водородный вариант унифицирован с Mirai, так и не преуспевший на рынке. Такой Crown получит установку со 182-сильным электромотором (300 Нм) и тремя баками водорода, которые обеспечат 820 километров автономного хода. Кроме этого, FCEV-версия сможет питать дом или электроприборы. Привод в обоих случаях задний, а цена «водорода» выше миллиона иен и составляет 8,3 миллиона ($55 200).

Снаружи Crown с трехметровой колесной базой оформлен в стиле других членов семейства – поднятого кросс-седана, вседорожного хэтчбека и кроссовера. Салон тоже почти идентичен и отличается украшением и фокусом на пассажиров второго ряда. Также для комфорта оптимизированы настройки адаптивной подвески: они должны сводить качание на поворотах и вибрации до минимума.

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В начале октября Toyota запустила продажу кроссовера Crown Sport. Он вышел на рынок в единственной богатой комплектации с электрическим полным приводом e-Four и бензоэлектрической установкой. Стоимость – от 5,9 миллиона иен ($39 200).