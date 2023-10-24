Новый кроссовер Toyota под названием Land Cruiser Se получил электрическую силовую установку.

Компания Toyota рассекретила концептуальный кроссовер под названием Land Cruiser Se. Публичный дебют прототипа состоится на моторшоу Japan Mobility Show, которое начнется 26 октября. В будущем макет может получить серийную версию.

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Длина прототипа составляет 5150 мм, ширина – 1990 мм, а высота – 1705 мм. Размер колесной базы – 3050 мм. Таким образом, по габаритным размерам новинка может сравниться с Grand Highlander.

Дизайн новинки сильно отличается от всех представленных ранее Land Cruiser. Автомобиль получил тонкую светодиодную переднюю оптику, заглушку вместо радиаторной решетки, потайные дверные ручки, боковые зеркала с мини-камерами, затемненные стекла, спойлер и большие колесные арки.

Изображений салона машины пока представлено не было. На данный момент известно, что автомобиль получит семь мест. В движение кроссовер будет приводиться электрическая силовая установка. Другие технические подробности "зеленого" Land Cruiser пока держатся в секрете.