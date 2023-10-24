Новий кросовер Toyota під назвою Land Cruiser Se отримав електричну силову установку.

Компанія Toyota розсекретила концептуальний кросовер під назвою Land Cruiser Se. Публічний дебют прототипу відбудеться на мотор-шоу Japan Mobility Show, яке розпочнеться 26 жовтня. У майбутньому макет може отримати серійну версію.

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Довжина прототипу становить 5150 мм, ширина – 1990 мм, а висота – 1705 мм. Розмір колісної бази – 3050 мм. Таким чином, за габаритними розмірами новинка може зрівнятися з Grand Highlander.

Дизайн новинки сильно відрізняється від усіх представлених раніше Land Cruiser. Автомобіль отримав тонку світлодіодну передню оптику, заглушку замість решітки радіатора, потайні дверні ручки, бічні дзеркала з міні-камерами, затемнені шибки, спойлер і великі колісні арки.

Зображень салону машини поки що представлено не було. На даний момент відомо, що автомобіль отримає сім місць. У рух кросовер приводитиме електрична силова установка. Інші технічні подробиці «зеленого» Land Cruiser поки тримаються в секреті.