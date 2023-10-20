Toyota запевняє, що нова пряма автоматична трансмісія здатна передбачати наступний крок водія.

У 2023 році автовиробники з нетерпінням обговорюють новий гарячий електродвигун або акумуляторну батарею, які ввійдуть у електромобілі наступного покоління. Toyota також налаштована на електрифікацію своєї лінійки від верху до низу, але вона вважає, що з переходом не варто поспішати.

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Тим часом виробник продовжує працювати над новим обладнанням, призначеним для автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Це ознака того, що японський бренд вірить, що старий ICE ще не на смертному одрі.

Після того, як голова Toyota Акіо Тойода назвав майбутню пряму автоматичну коробку передач такою, що змінить правила гри, японський автогонщик Хіроакі Ісіура також хвалить DAT. Він випробував GR Yaris із новою системою slushbox і впевнений, що вона швидша, ніж механічна коробка, тому ви не втрачатимете часу, перемикаючи передачі на гоночному треку.

Виступаючи для офіційного журналу Toyota Times, Хіроакі Ішіура додав: «Коробка фіксується з моменту, коли ви рушаєте, лінійно реагуючи на натискання педалі газу та дозволяючи вам скоротити час на своїх колах без будь-яких втрат. DAT відчуває, коли ви повністю гальмуєте, і перемикає передачу на нижчу передачу, щоб ви підготувалися до наступного прискорення. Вона передбачає дії, як ми зазвичай робимо під час водіння».

Toyota каже, що працює над цією новою коробкою передач з другої половини 2020 року. Хоча поки що її тестували лише в автоспорті. Звіти з Японії стверджують, що GR Yaris отримає восьмиступінчасту автоматичну коробку передач з гідротрансформатором у 2024 році. На даний момент офіційно стверджується, що DAT розробляється, щоб заохотити більше людей до автоспорту, полегшивши участь у гонках після зняття педалі зчеплення.

Хіроакі Ішіура каже, що звичайна автоматична коробка передач «слизька» і створює «невелике відчуття прямого зв’язку», тоді як DAT імітує поведінку водія, який перемикає власні передачі. Команда інженерів придумала швидшу автоматичну машину після того, як Акіо Тойода сказав, що хоче «поширити радість від водіння», тому що не так багато людей вміють керувати механікою.