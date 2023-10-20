Toyota уверяет, что новая прямая автоматическая трансмиссия способна предусматривать следующий шаг водителя.

В 2023 году автопроизводители с нетерпением обсуждают новый горячий электродвигатель или аккумулятор, которые войдут в электромобили следующего поколения. Toyota также настроена на электрификацию своей линейки сверху вниз, но она считает, что с переходом не стоит спешить.

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Между тем, производитель продолжает работать над новым оборудованием, предназначенным для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это признак того, что японский бренд верит, что старый добрый мотор внутреннего сгорания еще не на смертном одре.

После того, как глава Toyota Акио Тойода назвал будущую прямую автоматическую коробку передач изменящей правила игры, японский автогонщик Хироаки Исиура также хвалит DAT. Он испытал GR Yaris с новой системой slushbox и уверен, что она быстрее, чем механическая коробка, поэтому вы не будете терять времени, переключая передачи на гоночном треке.

Выступая для официального журнала Toyota Times, Хироаки Ишиура добавил: «Коробка фиксируется с момента, когда вы трогаетесь, линейно реагируя на нажатие педали газа и позволяя вам сократить время на своих кругах без каких-либо потерь. DAT чувствует, когда вы полностью тормозите, и переключает передачу на более низкую передачу, чтобы вы подготовились к следующему ускорению. Она предполагает действия, как мы обычно делаем во время вождения».

Toyota говорит, что работает над этой новой коробкой передач со второй половины 2020 года. Хотя пока ее тестировали только в автоспорте. Отчеты из Японии утверждают, что GR Yaris получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором в 2024 году. На данный момент официально утверждается, что DAT разрабатывается, чтобы привлечь больше людей к автоспорту, облегчив участие в гонках после снятия педали сцепления.

Хироаки Ишиура говорит, что обычная автоматическая коробка передач «скользкая» и создает «небольшое ощущение прямой связи», тогда как DAT имитирует поведение водителя, переключающего собственные передачи. Команда инженеров придумала более быструю автоматическую машину после того, как Акио Тойода сказал, что хочет «распространить радость от вождения», потому что не так много людей умеет управлять механикой.