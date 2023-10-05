Ее производитель позиционирует как "внедорожник премиумкласса со стандартной гибридной силовой установкой с суммарным расходом 3,7 л на 62,7 км".

Объявлены цены на Toyota Venza 2024 в США: ее стоимость стартует с 34 920 долларов.

Venza 2024 года доступна в комплектациях LE, XLE и Limited – от 34 920, 39 130 и 43 065 долларов соответственно. Между тем, Nightshade Edition стартует с 40 255 долларов, что очень выгодно сравнивает Venza 2024 года с Grand Highlander Hybrid 2024 года, поскольку стоимость колеблется от 44 670 до 58 125 долларов.

Следует заметить, что версия Venza Nightshade базируется на комплектации XLE и имеет три доступных цвета экстерьера (Celestial Black, Wind Chill Pearl или Ruby Flare Red), которые контрастируют с затемненной окантовкой "для выразительного присутствия".

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2,5-литровая система HEV обеспечивает общую мощность 219 лошадиных сил. У нее стандартный полный привод On-Demand с отдельным задним электродвигателем. Распределение крутящего момента может варьироваться от 100% впереди до 20:80 на скользкой поверхности.

Toyota также утверждает, что Venza 2024 более просторна, чем кажется на первый взгляд. Она "не занимает много места снаружи", но все равно удовлетворяет владельцев, которым нужно щедрое пространство внутри - 0.81 куб. м грузового пространства по второму ряду и 1.5 куб. м со сложенными задними сиденьями.