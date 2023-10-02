Почти забытые автомобили Accessible People Mover (APM), разработанные для обслуживания так и не проведенной через коронавирус Олимпиады в Токио 2020 года, возвращаются.

Компания Toyota APM EV Shuttle превратила шестиместное низкоскоростное транспортное средство в настоящий "кошачий автобус". Он будет введен в эксплуатацию для перевозки людей исключительно в Мемориальном парке Expo Aichi, Япония.

Полностью электрический шаттл APM Cat Bus имеет специальный кузов в стиле мультяшного героя из фильма 1988 года "Мой сосед Тоторо". Улыбающаяся кошачья мордашка впереди веселит, но немного напрягает: шесть лап даже для сказочного кота многовато.

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В электробусе колеса остаются под аэродинамическими чехлами, фары перенесены под зеркала, а крыша обновлена с добавлением четырех мышей, которые уселись по углам. Экстерьер окрашен в желтые и коричневые оттенки, с меховой обивкой для открытого трехрядного шестиместного салона.

По сравнению с оригинальным Toyota APM, дебютировавшим в 2019 году как низкоскоростной автомобиль с полностью электрической силовой установкой, механических изменений нет. Автомобиль протяженностью 3,9 м имеет запас хода 100 км без подзарядки, а его максимальная скорость не превышает 19 км/ч – тихоход.

Оригинальный шаттл APM (слева) по сравнению с “кошачьей” версией. (справа). Фото: Toyota

Забавный на вид шаттл будет курсировать по дорожкам Мемориального парка Expo Aichi, что сделает это место досуга более приятными, комфортными, а также привлекательными для посетителей. Городской парк занимает территорию площадью 1,85 км2, поэтому после прогулки удобно прокатиться на электромобиле под открытым небом. Дата начала и конкретные маршруты автобуса будут объявлены позже, что даст любителям кошачьих мультфильмов еще одну причину забронировать билеты в Японию.

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Проект является совместным усилием четырех частных компаний: Toyota Motor Corporation, Monet Technologies, Toyosaka Kotsu и Studio Ghibli, а также префектура Айчи согласились начать эксплуатацию APM Nekobus,

Monet Technologies возьмет на себя управление и эксплуатацию, Toyota будет отвечать за производство, аренду, техническое обслуживание и инспекцию, Kotsu возьмет на себя управление автомобилем, Studio Ghibli будет контролировать дизайн, а префектура Айчи внесет коррективы в парк.