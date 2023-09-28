Рыночная цена этого автомобиля – 6300 долларов, он выпущен в 2007 году и поврежден не очень сильно.

Иногда на аукционе страховых автомобилей в США можно купить автомобиль по очень смешной цене. К примеру, Toyota Camry 2007 года на аукционе IAAI 12 сентября была куплена всего за 25 долларов США. При этом автомобиль в нормальном состоянии – его рыночная цена (невредимого) составляет 6340 долларов.

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Конечно, автомобиль побывал в ДТП, потому он и попал на страховой аукцион IAAI. Однако повреждения не очень существенны – задние крылья, багажник и бампер. Отечественные умельцы ремонтируют подобные удары заменой этих деталей. Но в Америке за такие работы насчитали 5247 долларов.

Toyota Camry 2007 за 25 долларов купили в Мемфисе, штат Теннесси. Автомобиль с пробегом 184 тысяч миль, двигатель 2,4 литра, заводится. Почему цена именно на эту "Тойоту" оказалась такой смешной, неизвестно, ведь это аукцион. Значит, в этом случае никто больше не предложил.

К слову, цены на Toyota Camry на американских страховых аукционах в последнее время упали. Согласно данным сайта Autoastat, средняя цена составляет 9678 долларов Это на 83 долларов меньше, чем в апреле этого года и более чем на 2000 долларов меньше, чем год назад – в сентябре 2022 года.