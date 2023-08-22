Сегодня появилась статистика ввоза из США в Украину подержанных легковых автомобилей. Половина техники имеет бензиновые двигатели.

Всего с 1 января по 31 июля на таможенную территорию Украины ввезено 12,9 тысяч легковушек, уже эксплуатировавшихся по дорогам Америки. Наименьшая доля в этом количестве принадлежит дизельным автомобилям – всего 6%.

Доля в 7% отошла к машинам с гибридными силовыми агрегатами. Столько же имеют автомобили с ГБО – газобаллонным оборудованием.

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Электромобили заполнили 29-процентную нишу. Техника с бензиновыми ДВС в свой зачет записала самое большое ввозное пространство – 51%.

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