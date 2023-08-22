Сегодня появилась статистика ввоза из США в Украину подержанных легковых автомобилей. Половина техники имеет бензиновые двигатели.
Всего с 1 января по 31 июля на таможенную территорию Украины ввезено 12,9 тысяч легковушек, уже эксплуатировавшихся по дорогам Америки. Наименьшая доля в этом количестве принадлежит дизельным автомобилям – всего 6%.
Доля в 7% отошла к машинам с гибридными силовыми агрегатами. Столько же имеют автомобили с ГБО – газобаллонным оборудованием.
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Электромобили заполнили 29-процентную нишу. Техника с бензиновыми ДВС в свой зачет записала самое большое ввозное пространство – 51%.
ТОП-10 самых популярных заокеанских пришельцев:
- Tesla Model 3 – 1156 единиц;
- Ford Escape – 779 единиц;
- VolkswageN Passat – 753 единиц;
- Nissan Leaf – 721 единиц;
- Jeep Cherokee – 712 единиц;
- Tesla Model S – 630 единиц;
- Tesla Model Y – 623 единиц;
- Ford Focus – 550 единиц;
- BMW X5 – 533 единиц;
- Nissan Rogue – 479 единиц.