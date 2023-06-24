Каждый год мировой автопром выпускает сотни новых моделей автомобилей. Среди них есть "проходные", массовые, обычные, эксклюзивные, но встречаются и легендарные.

Коллеги немецкого издания АМС поделились с редакцией Авто24 результатами своего исследования наиболее выдающихся автомобилей, выпущенных в каждом году, начиная с 2003-го.

Сразу отметим, что нельзя воспринимать этот рейтинг как аксиому. У каждого свои вкусы, однако в подборке собраны такие автомобили, которые стали знаковыми для авторынка в целом или хотя бы своего бренда.

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2003 год: Volkswagen Гольф V



Появилось новое поколение Golf. Пятое поколение стало поворотным моментом дизайна в карьере бестселлера. Его автор Мурат Гюнак порвал с филигранными линиями предшественников и сделал Golf "пухлощеким". Эта платформа продолжила жизнь даже в шестом "Гольфе", пришедшему ему на смену в 2008 году, претерпев небольшие изменения.

2004 год: BMW 1-Series Е87



Первая серия официально знаменует собой вхождение BMW в компактный класс. Более ранние компактные версии Е36 и Е46 3-го поколения были лишь более короткими вариантами двух серий среднего класса. Первая серия стала полностью своей разработкой, с помощью которой BMW дала бренду новые ценности: задний привод и рядные 6-цилиндровые двигатели оказались уникальным преимуществом этого сегмента. Кузова с тремя и пятью дверями, а также в виде купе и кабриолета обеспечивали множество вариантов.

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2005 год: Bugatti Veyron 16.4



Гиперкар не разочаровал: восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя турбокомпрессорами выдавал 1001 л.с. и максимальные 1250 ньютон-метров, позже даже подходил к отметке 1200 л.с. и 1500 Нм. Это позволило развивать максимальную скорость более 400 км/ч и ускорение от нуля до сотни менее чем за три секунды.

2006 год: Ford S-Max



Ford создал S-Max, первая буква которого в индексе намекала на "спорт". Несмотря на высокий кузов, четко настроенное шасси позволяло получать массу удовольствия от прохождения поворотов. Динамике способствовал топовый 2,5-литровый бензиновый пятицилиндровый двигатель с турбонаддувом Volvo.

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2007 год: Volkswagen Tiguan



Начинался бум спроса на компактные внедорожники: Volkswagen вышел на рынок с Tiguan. Дизайн создавал уже знакомый нашему читателю из "Фольксваген Гольф V" Мурат Гюнак.

2008 год: BMW Х6 Е71



X6 был на слуху: весь автомобильный мир спрашивал разработчиков, а какой смысл давать внедорожнику заднюю часть в виде купе? Но уже к третьему поколению X6 перестал вызывать вопросы: у него даже появился маленький брат X4.

2009 год: Porsche Panamera



Porsche благодаря Cayenne еще в 2002 году из производителя спортивных автомобилей превратился в производителя внедорожников. Успех пришел. Спустя семь лет вышла новая серия, которая стала еще более динамичной.

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2010 год: Mini Countryman



Кроссовер под названием Countryman при длине 4,10 метра и высоте 1,55 метра превосходил все ранее известные Mini. Со временем эта модель Mini очень изменит модельный ряд: в следующем году мы увидим третье поколение, которое будет электрическим.

2011 год: BMW 1 серии M Coupé



Тогда шли напряженные состязания между BMW 1 серии M Coupé и Audi RS3 Sportback. В 2011 году компактный атлет засветился. Управлять им было веселее, хотя в целом он казался немного безумнее. Но там были "ограниченный период производства" и "малое количество". В конце концов чуть более 6300 счастливчиков смогли получить этот уникальный малотиражный автомобиль.

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2012 год: Nissan Leaf



Появление настоящего серийного автомобиля с электрическим приводом Nissan Leaf походило на приземление во дворе НЛО. Машина со своими 80 кВт (109 л.с.) еще была безжизненной, на одной зарядке аккумулятора далеко не ехала, целыми днями торчала на зарядной станции. Однако на международном уровне этот законодатель моды смог произвести впечатление: на протяжении многих лет электромобиль имел самые лучшие продажи в мире.

2013 год: Tesla Model S



Model S выпускалась с 2012 года, в Европу пришла в 2013 году. Tesla в рекордно короткие сроки убедила многих предпринимателей в стремлениях первопроходцев и новаторском имидже. Время не поколебало статус модели, она продолжает хорошо продаваться.

2014 год: Porsche Macan



Porsche попытался повторить успех Cayenne, выпустив свой второй внедорожник Macan. И он сразу понравился и стал популярным.

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2015 год: Porsche 991.2 (рестайлинг 911)



В ходе фейслифтинга 991 вместо ранее установленных безнадувных двигателей были установлены турбодвигатели. Это явилось настоящей революцией. Энтузиасты заметили, что двигатели, несмотря на уменьшенный до трех литров рабочий объем и двойной наддув, обнаружили золотую середину между динамикой и удовольствием от езды.

2016 год: Bentley Bentayga



Bentley долго сопротивлялся искушению вывести на рынок внедорожник, но появившаяся на рынке в 2016 году Bentayga ошеломила всех ценой 160 000 евро. Впрочем, она не испугала покупателей: вскоре новичок превзошел своих братьев и сестер по продажам. Сейчас самая дешевая версия в Германии стоит около 207 000 евро.

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2017 год: Alfa Romeo Stelvio



Постоянное засилье внедорожников в этом обзоре немного смущает, но это не касается Alfa Romeo. Она хоть и не совсем удачная для бренда, но все же находит достаточно клиентов, чтобы держаться на плаву. Теперь у внедорожника даже появился младший брат Tonale, у которого все-таки есть лучшие показатели продаж.

2018 год: Mercedes-Benz G-класс W 463



Mercedes сохранил G-класс, представленный в 1979 году, и шел почти без изменений до 2018-го. Кстати, в 1990 году его существенно переделали, что равносильно подлинному изменению модели. Переход в 2018-м был более последовательным, G-класс сохранил свое внутреннее серийное обозначение и продолжал умело балансировать между традицией, современностью и удивлять крепким характером. Вскоре у него появится полностью электрическое ответвление. Правда, с новым именованием – EQG.

2019 год: Toyota GR Supra



Когда в середине 2010-х появились первые слухи о совместной работе BMW и Toyota над спортивным автомобилем, удивление и ожидание были огромны. Toyota GR Supra реально доказывает, чего можно добиться с точки зрения динамики движения и культовой платформы BMW CLAR, включая трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель B58 с турбонаддувом. Получилось.

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2020 год: Volkswagen ID.3



Первый народный электромобиль Volkswagen ID.3 VW представил свою новейшую модульную систему электропривода MEB. Недовольство поначалу вызывали не электроспецифические качества, а программное обеспечение. Оно не было готово и задержало выход на рынок. Подправили. Дизайн, качество материалов в скором времени также улучшили в рамках комплексного обновления модели.

2021 год: Mercedes EQS V 297



В 2021 году Mercedes решил вернуть утраченную территорию электрокаров из EQS. Аналог S-класса с его чисто электрической платформой (EVA II) приносит с собой необходимую техническую оснастку. EQS быстро заряжается, едет далеко и быстро. Однако продажи отстают от ожиданий – из-за коронавируса, нехватки полупроводников, а теперь еще из-за войны в Украине и отсутствия комплектующих.

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2022 год: VW ID. Buzz



Сначала была презентация электрического микроавтобуса на Детройтском автосалоне 2017 года и только пять лет спустя первые серийные машины наконец сошли с конвейера в Ганновере. Были недостатки, но они уже устранены. Автобус продолжает набирать популярность. Тот факт, что Volkswagen также сохраняет свои высокие цены на автобусы новой электрической эпохи, не умаляет его популярность: заказчики стали в очередь.

2023 год: BMW M3 Touring



BMW M GmbH потребовалось 37 лет и пяти поколений, чтобы наконец-то выполнить одно из самых заветных желаний своих поклонников: M3 теперь официально доступен в кузове Touring. Автомобиль производится только в версии Competition xDrive. Он развивает мощность 510 л. и распределяет максимальный крутящий момент 650 ньютон-метров на все четыре колеса, при этом чистый задний привод регулируется с помощью электроники.

В коллажах Авто24 использованы фотографии

пресс-служб автопроизводителей и их дилерских центров