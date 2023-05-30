BMW 316i проезжал в среднем по 120 км в год и большую часть времени хранился в отапливаемом гараже. Седан идеально сохранился и выглядит как новый.

В Великобритании нашли идеально сохранившийся BMW 3 Series E30 в 1991 году. Пробег автомобиля составляет всего 3869 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Первый владелец решил купить BMW 3 Series E30 3 января 1991 года. Выбор лег на исходную версию 316i. Седан считался бюджетным, однако британец хранил его как раритетный автомобиль.

BMW 316i все время стоял в отапливаемом гараже, а на улицу выезжал очень редко и исключительно в хорошую погоду — машина ни разу не попадала под дождь. В среднем авто преодолевало по 120 км в год. Сейчас у автомобиля второй владелец – он купил BMW 3 Series E30 в 2021 году и теперь планирует его перепродать.

"Тройка" BMW прекрасно сохранилась и выглядит как новая. Кузов и салон в хорошем состоянии и даже резина у седана родная. Машина выглядит так, словно только купленная в автосалоне.

BMW 316i оснащен 1,6-литровой 98-сильной бензиновой четвёркой и 4-ступенчатой автоматической КПП. Комплектация включает в себя литые диски, магнитофон, сигнализацию, электропривод стеклоподъемников и зеркал заднего вида.