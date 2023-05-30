BMW 316i проїжджав в середньому по 120 км на рік і більшу частину часу зберігався в опалюваному гаражі. Седан ідеально зберігся та виглядає як новий.

У Великій Британії знайшли ідеально збережений BMW 3 Series E30 1991 року. Пробіг автомобіля складає лише 3869 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Перший власник вирішив купити BMW 3 Series E30 3 січня 1991 року. Вибір ліг на початкову версію 316i. Седан вважався бюджетним, проте британець зберігав його як раритетне авто.

BMW 316i весь час стояв опалюваному гаражі, а на вулицю виїжджав дуже рідко і виключно в хорошу погоду — машина жодного разу не потрапляла під дощ. У середньому авто долало по 120 км на рік. На даний момент у автомобіля другий власник — він купив BMW 3 Series E30 в 2021 році і тепер планує його перепродати.

"Трійка" BMW чудово збереглася і виглядає як нова. Кузов та салон у хорошому стані і навіть гума у седана рідна. Машина виглядає так, ніби тільки куплена в автосалоні.

BMW 316i оснащений 1,6-літровою 98-сильною бензиновою четвіркою та 4-ступінчастою автоматичною КПП. Комплектація включає литі диски, магнітофон, сигналізацію, електропривід склопідйомників та дзеркал заднього виду.