Цього року класичний байк BMW отримає нове покоління. І щоб відзначити подію, його назва отримує інше число, цього разу цифрами. BMW R 12 NineT замінить лінійку R NineT.

Як ви вже здогадалися з «12» у назві, об’єм двигуна який становить 1,2 літра (плюс-мінус пара кубічних сантиметрів). Однак це нічим не відрізняється від поточної моделі. І нова модель все ще оснащена опозитником з повітряним і масляним охолодженням. Поточний мотоцикл видає 109 кінських сил і крутний момент і ми не здивуємося, якщо потужність R 12 залишиться на цьому рівні.

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Основний макет також здається таким самим. Це трубчаста просторова рама з заднім підрамником, що кріпиться болтами. Переднє колесо знаходиться на перевернутій вилці з подвійними дисковими гальмами з чотирипоршневими супортами. Односторонній поворотний важіль утримує задню частину, а потужність передається через карданний вал, а не через ланцюг. Обидва колеса мають спиці та мають діаметр 17 дюймів.

Стиль також чітко пов’язаний, але точно оновлений. Бак і накладки мають гостріші складки, причому останні також виглядають трохи вищим, ніж на деяких поточних R NineT. Це допомагає модернізувати дизайн.

Як і поточний NineT, R 12 NineT, ймовірно, буде пропонуватися в різних форм-факторах, включаючи версії в стилі скремблера та, можливо, базову версію «Pure». Ці версії, ймовірно, матимуть інший дизайн сидінь і накладок передніх фар, можливо, литі колеса замість спиць і навіть, можливо, деякі зміни в підвісці (поточний Pure має стандартну передню вилку замість перевернутої).

Повні характеристики для R 12 NineT будуть представлені цієї осені. Ймовірно, незабаром він буде доступний. Ціна, ймовірно, буде порівнянна з сьогоднішньою моделлю. Для довідки, звичайний R NineT котує від 16 640 доларів США. Інші варіанти доступні за меншою ціною, найдешевша версія Pure коштує 11 690 доларів.