В этом году классический байк BMW получит новое поколение. И чтоб отметить событие, его заглавие получает другое число, на этот раз цифрами. BMW R 12 NineT заменит линейку R NineT.

Как вы уже догадались из «12» в названии, объем двигателя составляет 1,2 литра (плюс-минус пара кубических сантиметров). Однако это ничем не отличается от текущей модели. И новая модель все еще оснащена оппозитником с воздушным и масляным охлаждением. Текущий мотоцикл выдает 109 лошадиных сил и крутящий момент, и мы не удивимся, если мощность R 12 останется на этом уровне.

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Основной макет также кажется таким же. Это трубчатая пространственная рама с задним крепящимся болтами подрамником. Переднее колесо находится на перевернутой вилке с двойными дисковыми тормозами с четырехпоршневыми суппортами. Односторонний поворотный рычаг удерживает заднюю часть, а мощность передается через карданный вал, а не через цепь. Оба колеса имеют спицы и имеют диаметр 17 дюймов.

Стиль также четко связан, но точно обновлен. Бак и накладки имеют более острые складки, причем последние также выглядят несколько выше, чем на некоторых текущих R NineT. Это помогает обновить дизайн.

Как и текущий NineT, R 12 NineT, вероятно, будет предлагаться в различных форм-факторах, включая версии в стиле скремблера и, возможно, базовую версию Pure. Эти версии, вероятно, будут иметь другой дизайн сидений и накладок передних фар, возможно, литые колеса вместо спиц и даже возможно некоторые изменения в подвеске (текущий Pure имеет стандартную переднюю вилку вместо перевернутой).

Полные характеристики для R12 NineT будут представлены этой осенью. Вероятно, скоро он будет доступен. Цена, вероятно, будет сопоставима с сегодняшней моделью. Для справки, обычный R NineT пытается от 16 640 долларов США. Другие варианты доступны по меньшей цене, самая дешевая версия Pure стоит 11 690 долларов.