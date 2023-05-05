В рейтинг вошли 10 подержанных кроссоверов до $12 500, на которые стоит обратить внимание. Эти модели обладают множеством плюсов, которые нравятся их владельцам.

Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют немало преимуществ перед другими автомобилями. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

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Эксперты протестовали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые, по их мнению, следует обратить внимание.

Топ 10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:

10. Nissan Qashqai

9. Renault Kadjar

8. Renault Captur

7. Suzuki Ignis

6. Skoda Yeti

5. Mazda CX-5

4. Dacia/Renault Duster

3. Hyundai Tucson

2. Kia Sportage

1. Suzuki Vitara