В рейтинг вошли 10 подержанных кроссоверов до $12 500, на которые стоит обратить внимание. Эти модели обладают множеством плюсов, которые нравятся их владельцам.
Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют немало преимуществ перед другими автомобилями. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Читайте также: Рейтинг надежности: только 11,8% современных авто добегают до 400 000 км.
Эксперты протестовали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые, по их мнению, следует обратить внимание.
Топ 10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:
10. Nissan Qashqai
9. Renault Kadjar
8. Renault Captur
7. Suzuki Ignis
6. Skoda Yeti
5. Mazda CX-5
4. Dacia/Renault Duster
3. Hyundai Tucson
2. Kia Sportage
1. Suzuki Vitara