До рейтингу увійшли 10 вживаних кросоверів до $12 500, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, які подобаються їх власникам.

Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають чимало переваг перед іншими авто. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

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Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:

10. Nissan Qashqai

9. Renault Kadjar

8. Renault Captur

7. Suzuki Ignis

6. Skoda Yeti

5. Mazda CX-5

4. Dacia/Renault Duster

3. Hyundai Tucson

2. Kia Sportage

1. Suzuki Vitara