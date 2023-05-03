У лідерах рейтингу надійності виявилися великі рамні позашляховики та пікапи. Найбільш надійними є моделі Ford та Toyota.

Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі. Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.

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Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.

За результатами дослідження з'ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.

З'ясувалося, що найнадійніші автомобільні сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty – 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).

Найдовговічніші автомобілі сучасності: