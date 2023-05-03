У лідерах рейтингу надійності виявилися великі рамні позашляховики та пікапи. Найбільш надійними є моделі Ford та Toyota.

Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі. Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.

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Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.

За результатами дослідження з'ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.

З'ясувалося, що найнадійніші автомобільні сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty – 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).

Найдовговічніші автомобілі сучасності:

  • Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше.
  • Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%.
  • Toyota Tundra — 47,9%.
  • Toyota Sequoia — 47,1%.
  • Ford F-250 Super Duty — 43,6%.
  • Honda Pilot — 42,7%.
  • Toyota Tacoma — 41,7%.
  • GMC Sierra 2500HD — 41,3%.
  • Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%.
  • Toyota 4Runner — 41%.
  • Toyota Avalon — 33,1%.
  • Chevrolet Silverado 1500 — 31%.
  • Acura MDX — 29,2%.
  • Honda Element — 27,8%.
  • Honda CR-V — 27,5%.
  • Honda Accord — 27,1%.
  • Chevrolet Avalanche — 26,7%.
  • Ram 2500 — 26,3%.
  • Ram 3500 — 24,3%.
  • Toyota Sienna — 23,3%.
  • Subaru Outback — 22,3%.
  • GMC Yukon XL — 21,3%.
  • Toyota Camry — 20,4%.