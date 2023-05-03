У лідерах рейтингу надійності виявилися великі рамні позашляховики та пікапи. Найбільш надійними є моделі Ford та Toyota.
Сучасні автомобілі вважаються не такими надійними, як машини минулого, однак і серед них є довговічні та безпроблемні моделі. Сайт iSeeCars визначив найнадійніші авто сучасності.
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Своєрідним показником довговічності в iSeeCars вважають пробіг 400 000 км та більше. Експерти проаналізували дані щодо 260 мільйонів авто, випущених з 2012 по 2022 роки, та визначили частку машин із таким пробігом.
За результатами дослідження з'ясувалося, що в середньому лише 11,8% авто долають межу 400 000 км пробігу. Утім, у деяких моделей цей показник набагато вищий — вони й виявилися лідерами рейтингу.
З'ясувалося, що найнадійніші автомобільні сучасності — рамні пікапи і позашляховики. Лідером є Ford F-350 Super Duty – 49,1% цих авто долають 400 000 км. Друге та третє місця поділили Toyota Land Cruiser 200 та Tundra (по 47,9%). Замикають ТОП 5 Toyota Sequoia (47,1%) та Ford F-250 (43,6%).
Найдовговічніші автомобілі сучасності:
- Ford F-350 Super Duty — 49,1% авто з пробігом 400 000 км та більше.
- Toyota Land Cruiser 200 — 47,9%.
- Toyota Tundra — 47,9%.
- Toyota Sequoia — 47,1%.
- Ford F-250 Super Duty — 43,6%.
- Honda Pilot — 42,7%.
- Toyota Tacoma — 41,7%.
- GMC Sierra 2500HD — 41,3%.
- Chevrolet Silverado 2500HD — 41,2%.
- Toyota 4Runner — 41%.
- Toyota Avalon — 33,1%.
- Chevrolet Silverado 1500 — 31%.
- Acura MDX — 29,2%.
- Honda Element — 27,8%.
- Honda CR-V — 27,5%.
- Honda Accord — 27,1%.
- Chevrolet Avalanche — 26,7%.
- Ram 2500 — 26,3%.
- Ram 3500 — 24,3%.
- Toyota Sienna — 23,3%.
- Subaru Outback — 22,3%.
- GMC Yukon XL — 21,3%.
- Toyota Camry — 20,4%.