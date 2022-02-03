Британці склали список найпроблемніших автомобілів з пробігом. До рейтингу потрапили вживані машини віком від шести до 15 років

Британське видання What Car поділилося результатами опитування про надійність автомобілів, що продавалися у Великій Британії. У дослідженні взяли участь 14 тисяч автовласників, що розповіли про поломки своїх машин за останні 12 місяців. На підставі цього було складено рейтинг найпроблемніших машин різних класів. Також було визначено найнадійніші моделі, на які варто звернути увагу тим, хто обирає автомобіль на вторинному ринку.

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Проблеми, з якими зіткнулися власники, класифікували за 15 категоріями, серед яких кузов, мотор, гальмівна система, зчеплення та коробка передач, паливна система, мультимедійний комплекс та навігація, оздоблення салону, рульове управління, підвіска, кондиціонер, акумулятор, вихлопна система, та інше. Проаналізувавши несправності та порахувавши їх кількість, What Car визначив за однією найбільш ненадійною моделлю в основних класах.

Серед субкомпактних міських хетчбеків найгіршим виявився Opel Corsa 2006-2014 років. У класі компактних сімейних машин рекомендували не купувати Opel Astra з бензиновим двигуном, яка випускалася в період з 2009 по 2015 роки. Найбільш проблемною моделлю середнього класу назвали бензинові модифікації Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 роки), а в бізнес-класі найбільше клопоту власникам завдає Jaguar XF.

Що ж до кросоверів, то серед компактних звання найненадійнішого отримав MINI Countryman (2010-2017 рр.), у класі сімейних SUV – Range Rover Evoque (2011-2019 рр.), а серед середньорозмірних – Land Rover Discovery Sport. Також до антирейтингу потрапили Land Rover Discovery 2004-2017 рр. (клас преміальних SUV) та електромобілі Tesla Model S, випущені з 2014 року. І, нарешті, BMW 3-Sereis Coupe 2006-2013 років виявився найпроблемнішим спорткаром.

Окремо згадуються найбільш надійні автомобілі, проблеми яких або незначні, або можна вирішити швидко і за невелику плату. Серед таких виявилися Kia Picanto (2011-2017), Mazda3 (2014-2019), Ford Mondeo (2014-2022), BMW 5-Series (2010-2017), а також Suzuki Vitara, BMW X1 (з 2015 року і далі). ), Honda CR-V (2006-2012), Porsche Macan (з 2014 року і далі), електрокар Nissan Leaf (2011-2018) та Mazda MX-5 (з 2015 року і далі).