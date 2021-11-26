Автомобілі марки Volvo славляться не тільки своїми системами безпеки, але й дуже високим рівнем надійності.

При належному технічному обслуговувані будь-який автомобіль здатен служити дуже довго та радувати свого господаря. Яскравий приклад - Volvo 740 на якій її власник їздить вже понад 30 років.

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Мешканець американського штату Міссурі за весь цей час проїхав на своєму Volvo 740 більше одного мільйона миль (1,6 млн км) і не збирається міняти свій автомобіль. Машина перебуває в адекватному для свого віку та пробігу стані та ніколи не потрапляла у ДТП.

Дрібні роботи по обслуговуванню американець робить сам і дуже цінує простоту та надійність свого Volvo 740. Це також одна з причин, чому він не хоче позбавлятись від автомобіля з таким великим пробігом.