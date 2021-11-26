Автомобили марки Volvo славятся не только своими системами безопасности, но и очень высоким уровнем надежности.

При должном техническом обслуживании любой автомобиль способен служить очень долго и радовать своего хозяина. Яркий пример – Volvo 740 на которой ее владелец ездит уже более 30 лет.

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Житель американского штата Миссури за все это время проехал на своем Volvo 740 более одного миллиона миль (1,6 млн км) и не собирается менять свой автомобиль. Машина находится в адекватном для своего возраста и пробега состоянии и никогда не попадала в ДТП.

Мелкие работы по обслуживанию американец делает сам и очень ценит простоту и надежность своего Volvo 740. Это также одна из причин, почему он не хочет избавляться от автомобиля с таким большим пробегом.