Volvo построит собственную батарейную фабрику в Европе, чтобы к 2030 году полностью перейти на электромобили

Партнером Volvo в этом проекте выступит шведская компания Northvolt, которая специализируется на литий-ионных технологиях для электромобилей.

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Volvo и Northvolt объявили о создании совместного предприятия с долевым участием 50:50, которое займется производством аккумуляторных блоков для электромобилей шведской марки. СП Volvo-Northvolt официально заработает после согласования всех необходимых формальностей.

Первым этапом сотрудничества станет открытие в 2022 году научно-технического центра по разработке аккумуляторов для будущих электромобилей Volvo и Polestar. Производство батарей планируют начать в 2026 году. Проектная мощность – 50 ГВт·ч в год. В какой именно точке Европы построят «шведскую» Gigafactory, еще не определились.

Сейчас Volvo закупает аккумуляторы у компаний LG Chem и CATL. Южнокорейскими блоками комплектуют автомобили для европейского рынка, китайскими – для Китая. В 2024 году Volvo начнет закупать аккумуляторы, произведенные на заводе Northvolt в Шеллефтео (Швеция), который строится в сотрудничестве с концерном Volkswagen. Для Volvo зарезервированы 15 ГВт * ч в год.

В настоящее время электрическая линейка шведского автопроизводителя состоит из трех моделей – Volvo XC40 Recharge, Volvo C40 Recharge и Polestar 2. Согласно планам компании, к 2025 году электрическим должен быть каждый второй произведенный автомобиль, а полностью перейти на электромобили планируют к 2030 году.