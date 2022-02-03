Британцы составили список самых проблемных автомобилей с пробегом. В рейтинг попали подержанные машины от шести до 15 лет.

Британское издание What Car поделилось результатами опроса о надежности продаваемых автомобилей в Великобритании. В исследовании приняли участие 14 тысяч автовладельцев, рассказавших о поломках своих машин за последние 12 месяцев. На основании этого был составлен рейтинг самых проблемных машин разных классов. Также были определены самые надежные модели, на которые следует обратить внимание тем, кто выбирает автомобиль на вторичном рынке.

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Проблемы, с которыми столкнулись владельцы, классифицировали по 15 категориям, среди которых: кузов, мотор, тормозная система, сцепление и коробка передач, топливная система, мультимедийный комплекс и навигация, отделка салона, рулевое управление, подвеска, кондиционер, аккумулятор и другие. Проанализировав неисправности и их количество, What Car определил по одной наиболее ненадежной модели в основных классах.

Среди субкомпактных городских хэтчбеков самым плохим оказался Opel Corsa 2006-2014 годов. В классе компактных семейных машин рекомендовали не покупать Opel Astra с бензиновым двигателем, которая выпускалась в период с 2009 по 2015 годы. Наиболее проблемной моделью среднего класса назвали бензиновые модификации Mercedes-Benz C-Class (2014-2021 годы), а в бизнес-классе больше всего хлопот владельцам доставляет Jaguar XF.

Что касается кроссоверов, то среди компактных звание ненадежного получил MINI Countryman (2010-2017 годы), в классе семейных SUV – Range Rover Evoque (2011-2019 годы), а среди среднеразмерных – Land Rover Discovery Sport. Также в антирейтинг попали Land Rover Discovery 2004-2017 годы (класс премиальных SUV) и электромобили Tesla Model S, выпущенные с 2014 года. И, наконец, BMW 3-Sereis Coupe 2006-2013 годов оказался самым проблемным спорткаром.

Отдельно упоминаются наиболее надежные автомобили, проблемы которых либо незначительны, либо можно решить быстро и за небольшую плату. Среди таких оказались Kia Picanto (2011-2017), Mazda3 (2014-2019), Ford Mondeo (2014-2022), BMW 5-Series (2010-2017), а также Suzuki Vitara, BMW X1 (с 2015 года и далее), Honda CR-V (2006-2012), Porsche Macan (с 2014 года и далее), электрокар Nissan Leaf (2011-2018) и Mazda MX-5 (с 2015 года и далее).