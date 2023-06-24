Щороку світовий автопром випускає сотні нових моделей автомобілів. Серед них є "прохідні", масові, звичайні, ексклюзивні, але трапляються й такі, які стають легендами.

Колеги німецького видання АМС поділилися з редакцією Авто24 результатами свого дослідження найбільш видатних автомобілів кожного року, починаючи з 2003-го.

Відразу зазначимо, що не можна сприймати цей рейтинг як аксіому. У кожного свої смаки, однак у добірці зібрано такі автомобілі, які стали знаковими для авторинку в цілому чи хоча би свого бренду.

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2003 рік: Volkswagen Гольф V



З'явилося нове покоління Golf. П'ята генерація стала поворотним моментом дизайну в кар'єрі бестселера. Його автор Мурат Ґюнак порвав із філігранними лініями попередників і зробив Golf “пухлощоким”. Ця платформа жила навіть шостому “Гольфі”, що прийшов йому на зміну в 2008 році, зазнавши невеликих змін.

2004 рік: BMW 1-Series Е87



Перша серія офіційно знаменує собою входження BMW у компактний клас. Більш ранні компактні версії Е36 і Е46 3-го покоління були лише коротшими варіантами двох серій середнього класу. 1-а серія стала повністю власною розробкою, за допомогою якої BMW дала бренду нові цінності: задній привід та рядні 6-циліндрові двигуни виявилися унікальною перевагою цього сегменту. Кузови з трьома та п'ятьма дверима, а також у вигляді купе та кабріолету забезпечували безліч варіантів.

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2005 рік: Bugatti Veyron 16.4



Гіперкар не розчарував: восьмилітровий двигун W16 із чотирма турбокомпресорами видавав 1001 к.с. та максимальні 1250 ньютон-метрів, пізніше навіть підходив до позначки 1200 к.с. та 1500 Нм. Це дозволило розвивати максимальну швидкість понад 400 км/год та прискорення від нуля до сотні менш ніж за три секунди.

2006 рік: Ford S-Max



Ford створив S-Max, перша літера якого в індексі натякала на "спорт". Попри високий кузов, чітко налаштоване шасі дозволяло отримувати масу насолоди від проходження поворотів. Динаміці сприяв топовий 2,5-літровий бензиновий п'ятициліндровий двигун з турбонаддувом від Volvo.

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2007 рік: Volkswagen Tiguan



Починався бум попиту на компактні позашляховики: Volkswagen вийшов на ринок з Tiguan. Дизайн створював вже знайомий нашому читачеві з “Фольксваген Гольф V” Мурат Гюнак.

2008 рік: BMW Х6 Е71



X6 був на слуху: весь автомобільний світ запитував розробників, а який сенс давати позашляховику задню частину у вигляді купе? Але вже до третього покоління X6 перестав викликати запитання: у нього навіть з'явився маленький брат X4 .

2009 рік: Porsche Panamera



Porsche завдяки Cayenne ще у 2002 році з виробника спортивних автомобілів перетворився на виробника позашляховиків. Успіх прийшов. Через сім років виробник вирішив випустити нову серію, яка стала ще більш динамічною.

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2010 рік: Mini Countryman



Кросовер під назвою Countryman при довжині 4,10 метра та висоті 1,55 метра перевершував усі раніше відомі Mini. З часом ця модель Mini дуже змінить модельний ряд: наступного року ми побачимо третє покоління, яке також буде електричним.

2011 рік: BMW 1 серії M Coupé



Тоді йшли напружені змагання між BMW 1 серії M Coupé та Audi RS3 Sportback. У 2011 році компактний атлет засвітився. Керувати ним було веселіше, хоча в цілому він здавався трохи божевільнішим. Але там були «обмежений період виробництва» і «мала кількість». Зрештою, трохи більше 6300 щасливчиків змогли отримати цей унікальний малотиражний автомобіль.

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2012 рік: Nissan Leaf



Поява справжнього серійного автомобіля з електричним приводом Nissan Leaf була схожою на приземлення НЛО на вулиці. Машина зі своїми 80 кВт (109 к.с.) ще була млявою, на одній зарядці акумулятора далеко не їхала, цілими днями стовбичила на зарядній станції. Однак на міжнародному рівні цей законодавець моди зміг справити враження: протягом багатьох років електромобіль мав найкращі продажі у світі.

2013 рік: Tesla Model S



Model S випускалася з 2012 року, до Європи прийшла у 2013-му. Tesla у рекордно короткі терміни переконала багатьох підприємців у прагненнях першопрохідників та новаторському іміджі. Час не похитнув статус моделі, вона продовжує добре продаватися.

2014 рік: Porsche Macan



Porsche спробував повторити успіх Cayenne, випустивши свій другий позашляховик Macan. І він одразу ж став популярним та успішним.

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2015 рік: Porsche 991.2 (рестайлінг 911)



У ході фейсліфтингу 991 замість раніше встановлених безнаддувних двигунів було встановлено турбодвигуни. Це стало справжньою революцією. Ентузіасти помітили, що двигуни, попри зменшений до трьох літрів робочий об'єм і подвійний наддув, знайшли золоту середину між динамікою та задоволенням від їзди.

2016 рік: Bentley Bentayga



Bentley довго опирався спокусі вивести на ринок позашляховик, але Bentayga, що з'явилася на ринку в 2016 році, приголомшила всіх ціною 160 000 євро. Втім, вона не злякала покупців: невдовзі новачок перевершив своїх братів і сестер з продажу. Зараз найдешевша версія в Німеччині коштує майже 207 000 євро.

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2017 рік: Alfa Romeo Stelvio



Постійне засилля позашляховиків у цьому огляді трохи бентежить, але це не стосується Alfa Romeo. Вона хоч і не зовсім вдала для бренду, але все-таки знаходить достатньо клієнтів, щоб триматися на плаву. Тепер у позашляховика навіть з'явився молодший брат Tonale, який все-таки має кращі показники продажів.

2018 рік: Mercedes-Benz G-клас W 463



Mercedes зберіг G-клас, представлений 1979 році, і йшов майже без змін до 2018-го. До речі, у 1990 році його суттєво переробили, що рівносильно справжній зміні моделі. Перехід у 2018 році був більш послідовним, G-клас зберіг своє внутрішнє серійне позначення та продовжував вміло балансувати між традицією, сучасністю та дивувати міцним характером. Незабаром у нього з'явиться повністю електричне відгалуження. Щоправда, з новою власною назвою – EQG.

2019 рік: Toyota GR Supra



Коли в середині 2010-х з'явилися перші чутки про спільну роботу BMW і Toyota над спортивним автомобілем, то здивування і очікування були величезні. Toyota GR Supra реально доводить, чого можна досягти з точки зору динаміки руху та культової платформи BMW CLAR, включаючи трилітровий рядний шестициліндровий двигун B58 з турбонаддувом. Вийшло.

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2020 рік: Volkswagen ID.3



Перший народний електромобіль Volkswagen ID.3 VW представив свою нову модульну систему електроприводу MEB. Невдоволення спочатку викликали не електроспецифічні якості, а програмне забезпечення. Воно не було готове вчасно і затримало вихід на ринок. Підправили. Дизайн, якість матеріалів незабаром також поліпшили в рамках комплексного оновлення моделі.

2021 рік: Mercedes EQS V 297



2021 року Mercedes вирішив повернути втрачену територію електрокарів з EQS. Аналог S-класу з його суто електричною платформою (EVA II) приносить з собою необхідне технічне оснащення. EQS швидко заряджається, їде далеко та швидко. Однак продажі відстають від очікувань – через коронавірус, брак напівпровідників, а тепер ще через війну в Україні та відсутність комплектуючих.

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2022 рік: VW ID. Buzz



Спочатку була презентація електричного мікроавтобуса на Детройтському автосалоні 2017 року і тільки через п'ять літ перші серійні машини нарешті зійшли з конвеєра в Ганновері. Були недоліки, але їх усунули. Автобус продовжує набирати популярність. Той факт, що Volkswagen також зберігає свої високі ціни на автобуси нової електричної епохи, не применшує його популярності: замовники стали в чергу.

2023 рік: BMW M3 Touring



BMW M GmbH знадобилося 37 років і п'ять поколінь, щоб нарешті виконати одне з найзаповітніших бажань своїх шанувальників: M3 тепер офіційно доступний у кузові Touring. Автомобіль виготовляється лише у версії Competition xDrive. Він розвиває потужність 510 л. і розподіляє максимальний крутний момент 650 ньютон-метрів на всі чотири колеса, при цьому чистий задній привід регулюється за допомогою електроніки.

У колажах Авто24 використано світлини

прес-служб автовиробників та їх дилерських центрів