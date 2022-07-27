До ЗСУ можуть направити автомобіль Porsche, власник якого порушував комендантську годину

Вихідними, патрулюючи вулицю Дашкевича, черкаські патрульні помітили автомобіль Porsche Macan, водій якого порушував комендантську годину. Інспектори зупинили вищевказаний автомобіль для перевірки.

Читайте також: Аналог "Волинянки" від Porsche виставили на аукціон

Поліцейські виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння, проте чоловік відмовився.

На водія Porsche інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння, відмова особи від огляду на стан сп’яніння).

Патрульні евакуювали транспортний засіб на штрафмайданчик, звідки за необхідності його можуть направити на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, кожного дня правоохоронці на території Черкаської області виявляють близько ста фактів порушення комендантської години. А з початку повномасштабної російської агресії зафіксовано більше 7500 таких фактів.