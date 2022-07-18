У продажу з'явився кабріолет для мисливців від Porsche. Унікальний позашляховик стане одним із лотів аукціону.

Торги аукціонного будинку RM Sotheby's у каліфорнійському Монтереї, призначені на серпень 2022 року, шанувальникам класичних позашляховиків взагалі та фанатам марки Porsche подарують можливість стати власником унікального автомобіля.

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Один з рідкісних Porsche 597 Jagdwagen – п'ятий прототип, випущений компанією в період із січня 1954 по грудень 1955 – з'явиться на торгах. Усього було зроблено 71 позашляховик, з яких до наших днів дійшло менше ніж півсотні.

Свого часу було побудовано 22 прототипи, у тому числі два з гребними гвинтами та веслами, оскільки компанія намагалася укласти контракт із німецькою армією на постачання позашляховика. Хоча розробка Porsche показала хороші результати на випробуваннях, натомість армія вирішила вибрати DKW Munga від Auto Union.

Військовий контракт, що зірвався, не завадив Porsche запропонувати машину закордонним арміям, а також мисливцям, від яких Type 597 і отримав прізвисько Jagdwagen — «мисливський автомобіль». Однак особливого успіху ця модель не мала, тому що було побудовано всього 71 позашляховик і лише близько 50 збереглися до наших днів.

Конкретний екземпляр, який з'явився у продажу, продали дистриб'ютору Porsche-Volkswagen у квітні 1956 року, а перед появою на аукціоні він пройшов якісну реставрацію. Автомобіль пофарбований у статутний для німецької армії 50-х років темно-зелений колір кузова, має оббиті зеленим матеріалом сидіння, брезентовий знімний верх і м'які двері з того ж матеріалу.

Оснащений позашляховик 1,5-літровим 50-сильним двигуном з 5-ступінчастою механічною коробкою передач та повним приводом. У комплекті з рідкісним Porsche 597 Jagdwagen продавець готовий віддати заводський набір інструментів та комплект документації на автомобіль. Суми, за яку власник машини 1955 готовий з нею розлучитися, не називають.