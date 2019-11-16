ЛуАЗик нового покоління вийшов цікавим: нескладним, раціональним і симпатичним зовні. Недорогу машину високої прохідності чекали в селах і в малих містах. Чому ж його так ніколи і не запустили в серію?

Стару добру "Волинянку", запущену в серію в середині 1960-х, вирішили замінити чимось більш передовим майже через двадцять років її перебування на конвеєрі. Перші досліди зі створення нової моделі звелися до експериментів з кузовом і колесами.

Навіть найперший, промальований проект ЛуАЗу другого покоління (перші 2 фото) був помітним кроком вперед в порівнянні з моделями -969 і -969М.

У 1984 році на стандартне шасі 969-го "одягли" навмисно простенький склопластиковий кузов, який був рішучим кроком вперед в порівнянні з колишньою утилітарним "човном", прихованим брезентом.

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Крім того, всі чотири ступиці коліс з чавунними барабанами замінили на литі конструкції з дисковими гальмами. Як і у "Таврії", колеса були фактично без дисків, з одним тільки металевим ободом. Але кузов не був головною проблемою ЛуАЗу, оскільки його власники могли доробляти своїми силами; та й старих гальм цілком вистачало для легкого і неквапливого позашляховика.

Значно важливішим було усунути хронічні проблеми силового агрегату і трансмісії. Сорокасильний V-подібний двигун повітряного охолодження хоч і відрізнявся хорошою тягою на низах, але мав великий апетит і малий ресурс – близько 30 – 60 тис.км. Ту ж проблему мала і 5-ступінчаста коробка передач. А ще були чотири колісних редуктора, з яких текло масло і які часто вимагали перебирання.

Другий варіант ЛуАЗ-1301 базувався вже на новому шасі, мав двигун і салон "Таврії".

Тому наступний варіант нової моделі базувався на шасі більш сучасної конструкції: новітній 1,2-літровий двигун, пружинна підвіска з регульованим пневматикою кліренсом, постійний повний привід і міжосьовий диференціал з блокуванням. Другий прототип ЛуАЗ-1301 остаточно оформився в 1988 році, його оновлений кузов являв собою несучий просторовий каркас з навісними пластиковими панелями. Варіант не прийнятний для серійного виробництва, але зате не вимагає великих вкладень у підготовку виробництва. До того ж така конструкція зручна для створення модифікацій кузова – пікапа, фургона, ландо.

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Незважаючи на прагнення зробити зовнішність більш гламурною, ринкове позиціонування машини зберегли незмінним – простий і універсальний автомобіль для села. Задні сидіння складалися до бортів або вперед (в залежності від комплектації), утворюючи вантажний майданчик. Запаску, щоб не заважала, сховали під праве переднє сидіння, під лівим розмістили інструментальний ящик. До слова, тут використали досвід класичних "джипів" – на Willys MB і "козлика" ГАЗ-67 теж під сидінням було сховано бензобак.

Зразок червоного кольору відноситься до 1993 – 1994 рр., до наших днів він дожив з нерідними задніми сидіннями. У світло-зеленої машини кузов зі знімними панелями в задній частині.

Дослідні зразки автомобіля проходили випробування, технологи відпрацьовували виробництво, дизайнери вписували в загальний вигляд нові, більш зручні для конвеєра елементи – світлотехніку, бампери. Як промисловий прототип був прийнятий вигляд ЛуАЗ-1301 від 2002 року, який і почали готувати до виробництва. Ціна майбутньої машини заявлялася на рівні $ 3,0 – 3,5 тис., початок випуску планувався на 2003 рік.

Але потім пройшла хвиля криз. Завод щосили освоював крупно-і дрібновузлове складання ВАЗів і УАЗів, а роботи над власною моделлю просувалися все повільніше. І все ж, основні проблеми були вирішені.

Так виглядала остаточна версія ЛуАЗ-1301, яка планувалася до виробництва в 2003 році

Зрештою, каменем спотикання стали редуктори головної передачі переднього і заднього мостів. Оскільки тираж нового "ЛуАЗика" планувався відносно невеликий (близько 10 – 20 тис. машин на рік), розгортати новий парк зуборізних верстатів для гіпоїдних передач порахували нерентабельним. Заводчани намагалися знайти виробника редукторів на стороні, але прийнятних варіантів не знайшлося. У 2006 році завод оголосив, що нової "Волинянки" не буде. Причиною була названа нерентабельність – збирати автомобілі з чужих вузлів і деталей виявилося вигідніше.

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