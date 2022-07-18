В продаже появился кабриолет для охотников от Porsche. Уникальный внедорожник станет одним из лотов аукциона.

Торги аукционного дома RM Sotheby's в калифорнийском Монтерее, назначенные на август 2022 года, поклонникам классических внедорожников вообще и фанатам марки Porsche, в частности, подарят возможность стать владельцем уникального автомобиля.

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Один из редких Porsche 597 Jagdwagen – пятый прототип, выпущенный компанией в период с января 1954 по декабрь 1955 – появится на рынке. Всего был сделан 71 внедорожник, из которых до наших дней дошло менее полусотни.

В свое время было построено 22 прототипа, в том числе два с гребными винтами и веслами, поскольку компания пыталась заключить контракт с немецкой армией на поставку внедорожника. Хотя разработка Porsche показала хорошие результаты на испытаниях, армия решила выбрать DKW Munga от Auto Union.

Сорвавшийся военный контракт не помешал Porsche предложить машину зарубежным армиям, а также охотникам, от которых Type 597 и получил прозвище Jagdwagen — “охотничий автомобиль”. Однако особого успеха эта модель не имела, потому что был построен всего 71 внедорожник и только около 50 сохранились до наших дней.

Появившийся в продаже конкретный экземпляр продали дистрибьютору Porsche-Volkswagen в апреле 1956 года, а перед появлением на аукционе прошел качественную реставрацию. Автомобиль окрашен в уставной для немецкой армии 50-х годов темно-зеленый цвет кузова, имеет обитые зеленым материалом сиденья, брезентовый съемный верх и мягкую дверь из того же материала.