В ВСУ могут направить автомобиль Porsche, владелец которого нарушал комендантский час.

На выходных, патрулируя на улице Дашкевича, патрульные заметили автомобиль Porsche Macan, водитель которого нарушал комендантский час. Инспекторы остановили вышеуказанный автомобиль для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черкасщины.

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Полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр состояния опьянения, однако мужчина отказался.

На водителя "Porsche" инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения, а так же отказ лица от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП.

Патрульные эвакуировали транспортное средство на штрафплощадку, откуда при необходимости его могут направить на нужды ВСУ.