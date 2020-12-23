Український дріфтер купив перший в країні новітній суперкар Toyota, який коштує понад 2 млн грн.

Абсолютний чемпіон України в PRO і PRO-AM класі Ярослав Треш купив новий спорткар Toyota GR Supra.

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Фото він опублікував в своєму Instagram. "Перед вами моя машина дрифт-сезону 2021 року - перша в Україні Toyota GR Supra! Це зухвалий і надзвичайно красивий автомобіль, який притягує погляд і розбурхує емоції. Менш ніж через півроку він стане одним з єдиних дріфткаров Європи на цій платформі, і я просто не можу дочекатися моменту коли це станеться!", - написав Ярослав.

Також в Instagram відомий український дріфтер Олексій Головня опублікував відео зі спорткаром. "Ми з Ярославом чекали цей момент не менше, ніж ви). Тепер "Супра" в наших руках, і нам не терпиться почати! Далі - більше!", – йдеться у підписі до посту.

Спорткар побудований на платформі BMW Z4 і оснащений 3-літровою баварською турбошестіркою на 335 л. с. Розганяється до 100 км/год за 4,3 с і розвиває 250 км/год. В Україні Toyota GR Supra продається тільки неофіційно і коштує понад 2 млн гривень.