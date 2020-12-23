Украинский дрифтер купил первый в стране новейший суперкар Toyota, который стоит более 2 млн грн.

Абсолютный чемпион Украины в PRO и PRO-AM классе Ярослав Трэш купил новый спорткар Toyota GR Supra.

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Фото он опубликовал в своем Instagram. "Перед вами моя машина дрифт-сезона 2021 – первая в Украине Toyota GR Supra! Это дерзкий и очень красивый автомобиль, который притягивает взгляд и будоражит эмоции. Менее чем через полгода он станет одним из единственных дрифткаров Европы на этой платформе, и я просто не могу дождаться момента, когда это произойдет!", – написал Ярослав.

Также в Instagram известный украинский дрифтер Алексей Головня опубликовал видео со спорткаром. "Мы с Ярославом ждали данный момент не меньше вас). Теперь "Супра" в наших руках, и нам не терпится начать! Дальше – больше!", – говорится в подписи к посту.

Спорткар построен на платформе BMW Z4 и оснащен 3-литровой баварской турбошекой на 335 л. с. Разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и развивает 250 км/ч. В Украине Toyota GR Supra продается только неофициально и стоит более 2 млн гривен.