Машину переробили для швидкої допомоги, технічки, а також в якості рефрижератора.

На виставці комерційного транспорту у Франкфурті (Німеччина) IAA Transportation 2022 показали різні варіанти VW ID. Buzz Cargo – для п’яти різних завдань.

Перший ми вже бачили. Це автомобіль “Швидкої допомоги”. Фургон може перевозити трьох людей, перетворюватися на робоче місце для лікаря та його медичного обладнання.

Також цікаво стали відомі ціни на VW ID. Buzz

Концепт ID. Buzz Flex-Cab має лише п’ять сидінь, але задню лавку можна скласти. Це дозволяє оптимізувати фургон як для пасажирів, так і для вантажів. Лавка складається простим натисканням кнопки.

Volkswagen також показав спільний проєкт з CS/Wurth – спеціальний сервісний фургон для Miele. Він поставляється з полицями, виготовленими спеціально для техніків компанії. Вони містять запасні частини та інструменти для обслуговування клієнтів, а також центральну консоль, яка розкладається у вигляді столу, щоб служити робочим місцем. Оздоблений фірмовим кольором Miele “червона паприка”, незабаром він стане впізнаваним на дорогах Німеччини.

Найбільш помітно трансформована версія ID. Buzz — кубічний фургон. Він був створений компанією Veth Automotive. Кузов збільшує вантажопідйомність автомобіля більш ніж на 50 відсотків, з 3,9 квадратних метрів до 6 квадратних метрів.

ID. Buzz Cargo може перевозити до 680 кг, а двері можуть бути розсувними, або рулонними. Всередині підлога фургона запобігає ковзанню вантажів.

Найцікавішою концепцією є, мабуть, ID. Реф. Виготовлений компанією Wukaro, він має блок охолодження на даху, чотири літій-іонні батареї (100 ампер-годин заряду кожної), а також інвертор. Це транспортний засіб останньої милі для доставки заморожених продуктів та інших продуктів, які потребують охолодження.

Залежно від комплектації, Реф має вантажопідйомність 390 кг, що достатньо для замовлень онлайн або для ресторанів. У Volkswagen кажуть, що його також можна перетворити на класичний італійський фургон з морозивом.