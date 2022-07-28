Комерційний фургон коштуватиме як преміальний кросовер з ДВЗ.

Пасажирський Volkswagen ID. Buzz у Великобританії коштує на рівні великого позашляховика Mercedes-AMG GLC 43. Комерційний варіант ID. Buzz Cargo, більш доступний – його оцінили у 38 125 фунтів стерлінгів (це 46 225 доларів), включаючи три техобслуговування.



У Британії ID. Buzz Cargo пропонується у двох комплектаціях. Версія Commerce має батарею на 77 кВт-год, яка обіцяє пробіг до 412 кілометрів на одному заряді. Цікаво, що подібна версія для німецького ринку може похвалитися аж 425 кілометрами пробігу, однак ціна вища – 54 430 євро.

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Дорожча версія з Commerce Plus має безключовий доступ, Park Assist Plus з функцією пам’яті, камеру заднього виду, адаптивний круїз-контроль, шкірозамінник на кермі, обігрів вітрового скла, інформаційно-розважальну систему Discover Pro та різноманітні функції допомоги водієві. У цій конфігурації за ID. Buzz Cargo просять £42 375 ($51 590).

Створений у ретро-стилі ID. Buzz Cargo базується на платформі MEB хетчбека ID.3, кросовера ID.4 і кросовера ID.5. Привіт виключно задній, сидінь може два або одне. Перегородка відокремлює кабіну водія від вантажного простору, в якому розміщуються два європіддони.

Загальний об’єм фургона – до 3,9 кубічних метрів, ще можна додати причіп на 1000 кілограмів. Перегородка може бути оснащена вікном і наскрізним завантаженням. ID. Buzz Cargo оснащено двома розсувними дверцятами, що робить завантаження зручнішим. Volkswagen Commercial Vehicles UK має намір замовлення на цей електрофургон фургон у серпні.