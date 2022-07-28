Коммерческий фургон будет стоить как премиальный кроссовер с ДВС.

Пассажирский Volkswagen ID. Buzz в Великобритании стоит на уровне крупного внедорожника Mercedes-AMG GLC 43. Коммерческий вариант ID. Buzz Cargo, более доступный – его оценили в 38 125 фунтов стерлингов (это 46 225 долларов), включая три техобслуживания.

В Великобритании ID. Buzz Cargo предлагается в двух комплектациях. Версия Commerce имеет батарею на 77 кВт-ч, обещающую пробег до 412 километров на одном заряде. Интересно, что подобная версия для немецкого рынка может похвастаться 425 километрами пробега, однако цена выше – 54 430 евро.

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Более дорогая версия с Commerce Plus имеет бесключевой доступ, Park Assist Plus с функцией памяти, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, кожзам на руле, обогрев ветрового стекла, информационно-развлекательную систему Discover Pro и различные функции помощи водителю. В данной конфигурации по ID. Buzz Cargo просят £42 375 ($51 590).

Созданный в ретро-стиле ID. Buzz Cargo базируется на платформе MEB хэтчбека ID.3, кроссовера ID.4 и кроссовера ID.5. Привод исключительно задний, сидений может быть два или одно. Перегородка отделяет кабину водителя от грузового пространства, в котором размещаются два европоддона.

Общий объем фургона – до 3,9 кубических метров, еще можно добавить прицеп на 1000 кг. Перегородка может быть оборудована окном и сквозной загрузкой. ID. Buzz Cargo оснащен двумя раздвижными дверцами, что делает загрузку более удобной. Volkswagen Commercial Vehicles UK намерена заказать этот фургон в августе.