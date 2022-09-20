Машину переработали для скорой помощи, технички, а также в качестве рефрижератора.

На выставке коммерческого транспорта во Франкфурте (Германия) IAA Transportation 2022 показали разные варианты VW ID. Buzz Cargo – для пяти разных задач.

Первое мы уже видели. Это автомобиль "Скорой помощи". Фургон может перевозить трех человек, превращаться в рабочее место для врача и его медицинского оборудования.

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Концепция ID. Buzz Flex-Cab имеет всего пять сидений, но заднюю скамейку можно сложить. Это позволяет оптимизировать фургон как для пассажиров, так и грузов. Скамейка складывается простым нажатием кнопки.

Volkswagen также показал общий проект с CS/Wurth – специальный сервисный фургон для Miele. Он поставляется с полками, изготовленными специально для техников компании. Они содержат запасные части и инструменты обслуживания клиентов, а также центральную консоль, которая разлагается в виде стола, чтобы служить рабочим местом. Украшенный фирменным цветом Miele "красная паприка", вскоре он станет узнаваемым на дорогах Германии.

Наиболее заметно трансформированная версия ID. Buzz – кубический фургон. Он был создан компанией Veth Automotive. Кузов увеличивает грузоподъемность автомобиля более чем на 50 процентов с 3,9 квадратных метров до 6 квадратных метров.

ID. Buzz Cargo может перевозить до 680 кг, а дверь может быть раздвижной, или рулонной. Внутри пол фургона предотвращает скольжение грузов.

Самой интересной концепцией является, по-видимому, ID. Реф. Изготовленный компанией Wukaro, он имеет блок охлаждения на крыше, четыре литий-ионных батареи (100 ампер-часов заряда каждой), а также инвертор. Это транспортное средство последней мили для доставки замороженных продуктов и других продуктов, требующих охлаждения.

В зависимости от комплектации Реф имеет грузоподъемность 390 кг, что достаточно для заказов онлайн или для ресторанов. В Volkswagen говорят, что его можно превратить в классический итальянский фургон с мороженым.