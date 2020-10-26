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Кросовер MINI Countryman - це найпросторіший, найбільший і найуніверсальніший MINI. А у виконанні JCW – ще й напотужніший за всю історію бренду. Справжній максі-міні!

Це не перше моє побачення із John Cooper Works. Рік тому я вже порівнював "заряджені" версії Clubman та Countryman, коли вони були вершиною еволюції MINI. А тепер ця вершина оновилася.

Зміни помітні

Що ж змінилося? Кросовер отримав оновлену решітку радіатора, нові світлодіодні передні фари (матрична функція дальнього світла з системою освітлення поворотів доступна в якості опції). Чорний лак навколо задніх ліхтарів, на яких, в свою чергу, зображений британський прапор – славнозвісний Union Jack. Хоча власне автомобіль не 100-відсотково британський – він зроблений на нідерландському заводі BMW. Корму прикрашають ще й величезні (діаметром 95 мм) труби випускної системи.

Палітра кольорів кузова доповнена двома новими кольорами металік: White Silver і Sage Green. У нас – саме зелений, з новою опціональною обробкою екстер'єру Piano Black.

Салон просторий, мені тут не тисне в плечах, як у тридверних MINI. Та й на задньому ряду можна нормально всістися. Мабуть, на такій машині не варто їхати до будівельного магазину за мішками з цементом, але тут є нормальний багажник на 450 літрів. А якщо розкласти задні крісла, тоді влізе навіть 1390 л.

Інтер’єр реально гарний. Кожна деталь зроблена з любов'ю: це стосується як дизайну, так і якості матеріалів. Чого варті лише тумблери, як в літаку! Втім, такі були і раніше, а от рояльного лаку стало, мабуть, більше.

Але є і перестороги. Машина коштує 50 тисяч євро, з яких 10 тисяч припадає на опції, але крісла-ковші JCW з інтегрованим підголівником регулюються лише вручну (для того, щоб встановити електропривід сидінь, потрібно замовляти звичайні спортивні сидіння), а підігріву керма немає. Натомість в салоні з’явилася опційна 5-дюймова кольорова цифрова панель приладів в дизайні Black Panel та проекційний екран перед водієм. Компактненько, але стильно. Хоча аналоговий ретро-спідометр був теж нівроку.

Більше інформації про новий MINI Countryman

Оточений лаком центральний сенсорний монітор на 8,8 дюймів виглядає крутіше, ніж раніше 6,5. А підсвітка ручок дверей входить до пакету MINI Excitement. Звичайно, є електропривод дверей багажника, мультимедійна система "бачить" Apple CarPlay без дротів. А за першокласний звук відповідає опційна акустична система Harman Kardon з 12 динаміками і восьмиканальним підсилювачем потужністю 360 Вт. До того ж у новачка є активний асистент паркування.

Ще до початку тесту я встановив на свій смартфон додаток myMINI.ua. І отримав автомобіль у своєму смартфоні. Він полегшує зв’язок з дилером за допомогою онлайн-чату, нагадує про необхідність обслуговування. Зрозуміло, дає доступ до останніх новин марки, моніторить стан автомобіля, показує, чи закриті вікна та двері в авто, чи нормальний тиск в шинах та багато іншої інформації. Наприклад, аналізує стиль керування, навіть має функцію дистанційної діагностики. Ну і, зрозуміло, допомагає у разі непередбачених ситуацій службі допомоги визначити місцезнаходження автомобіля.

Спортивні гени

Автомобілі MINI зараз сприймаються гламурними машинками, але мало хто пам’ятає, що ця марка міцно асоціюється з автоспортом та гучними перемогами. "Кантрімен" має ДНК тих перегонів, недарма ж він найшвидший та "найзліший" серед серійних машин марки.

В цю машину не можна не закохатися. І якщо Вас не підкорить її зовнішність, то точно переконає шалений характер. Особливо в Countryman JCW. У цьому монстрові набагато більше "конячок", ніж у першому Mini. Та й 250 км/год максимальної швидкості, здається, не межа. Певна річ, що якби не електронний обмежувач, сучасний MINI їхав би швидше.

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Адже під капотом у MINI - справжній шедевр. Це той же мотор, що і в BMW M235i. З двох літрів за допомогою однієї турбіни "витискають" 306 "коней" і вражаючих 450 Нм тяги вже з 1750 об/хв. Це на 75 к.с. та на 100 Нм більше, ніж розвивав попередній силовий агрегат на JCW. Така "запальничка" стрибає до сотні за 5,1 секунди.

Launch Control на MINI працює так. Вмикаємо спортивний режим, потім вимикаємо систему контролю тяги DTC, переводимо селектор коробки передач в Sport. Тепер двома ногами одночасно натискаємо педалі гальма і газу. На панелі приладів загоряється напис "Launch Control активовано", прибираємо ліву ногу з гальм і – повний газ!

Розгін MINI захоплює, особливо після двох тисяч обертів. Мотор з одного боку еластичний, тож легко тягне з будь-яких обертів. А з іншого – чудово крутиться до червоної зони майже в 7000 обертів на хвилину, наче спорткар. Ще б пак, з кожного літра знімають 153 сили, а на кожну силу припадає усього 5 кіло ваги.

Характер – не нордичний

Якщо Вам потрібен гострий, як хірургічний скальпель, у керуванні автомобіль, то найпотужніший MINI – для Вас. Ненароком пчихнув – і вже перешикувався в сусідню смугу! Ти тільки думаєш про те, аби повернути, а машина вже виконує маневр. Жорсткість кузова збільшили за рахунок додаткових елементів силової структури і жорсткіших опор двигуна. Точне кермо робить два з половиною оберти від упору до упору. Але кожен сантиметр у віражі налитий опором та інформацією про поворот коліс. І шасі відповідне, - крени кузова мінімальні.

У цього бойового кросовера колосальна різниця між режимами: можна сказати, що між Mid і Sport "заховано" два різних автомобіля. В останньому кермо стає ще важчим, педаль газу загострюється. Якщо ж селектор коробки передач перевести в Sport, тоді під час перемикань відчуваєш удари в спину, а "швидкострільність" коробки випереджає твої думки. А за рахунок керованих заслінок випускна система звучить гучніше. MINI навіть вміє робити перегазовки, коли коробка перемикається донизу. І ти їх прекрасно чуєш: в салоні намагалися залишити голос мотора і випускної системи, бо вони тут є частиною образу та створюють відповідний настрій й емоції.

Без потужної гальмівної системи картина була би неповною. Тому у кросовера спортивні гальма John Cooper Works з 4-поршневими фіксованими супортами спереду і однопоршневими супортами з плаваючою скобою ззаду. Само собою, що супорти пофарбовано в червоний колір і мають лого John Cooper Works.

На додаток до модифікованих деталей підвіски MINI Countryman JCW отримав жорсткіші налаштування амортизаторів, але спортивна підвіска якимось чином примудряється не витрясати душу і пломби в зубах. Може, справа в 18-дюймових шинах з профілем 225/50. Адже цей MINI видався доволі прийнятною машиною навіть для того, щоб возити щодня сина до школи. Особливо якщо порівнювати із "дерев’яним" попередником.

Зрозуміло, що реалізувати такий темперамент за допомогою тільки переднього приводу було б неможливо. Повний привід ALL4 дає колосальний зачіп. Тягу на корму передає нова муфта BorgWarner, яка замінила Haldex. А передній міжколісний диференціал має механічне блокування. Тому "Кантрімен" так скажено тримається за мокрий асфальт. Впевнений: переваги стануть ще біль вираженими взимку. Інші моделі MINI важко уявити за межами асфальту, а цей кросовер – легко, бо кліренс в нього 165 мм.

Боротьба протилежностей

MINI Countryman JCW – яскравий приклад боротьби протилежностей. Адже Алек Іcсігоніс, автор перших Mini, вважав, що автомобіль повинен бути легеньким, поворотким і бюджетним. А гонщик Джон Купер робив їх справжніми "запальничками". Натомість нинішній флагман бренду - це дорогий та високий кросовер, який на півтора метра довший за перші хетчі. Він створений зовсім не за рецептом "батька" марки. Однак і схожість з першими Mini, і філософія Джона Купера в модифікації JCW витримана у MINI Countryman JCW стовідсотково. Лише в сучасному виконанні. Адже інакше вони б не сприймалися нами у 21 столітті настільки стильними, витонченими та спортивними.

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Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Технічні характеристики MINI Countryman JCW ДВИГУН Робочий об’єм 1998 см3, системна потужність 306 к.с. при 5000 об/хв., обертальний момент 450 Нм при 1750 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привод, спортивна автоматична КПП на 8 швидкостей КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4297/1822/1557 мм, база 2670 мм, споряджена маса 1605 кг, об’єм багажника 450/1390 л, об’єм бака 61 л, кліренс 165 мм. ПІДВІСКА Передня – незалежна, задня – незалежна. Шини 225/50 R18. ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 250 км/год. Розгін до 100 км/год за 5,1 с. Витрата пального (місто/траса/змішаний) 9,4/6,7/7,4 л/100 км. ЦІНА у даній комплектації: 1 675 510 грн. у базовій комплектації: 1 349 724 грн.*