Для них стали доступними мобільні додатки myBMW UA та myMINI UA.

В магазинах AppStore та GooglePlay стали доступними додатки myBMW UA та myMINI UA, спільний продукт BMW Group і «АВТ Баварія Україна».

За їх допомогою кожен покупець нового автомобіля BMW або MINI може активувати функцію телематичного контакту автомобіля і додатка, тобто зможуть спостерігати за станом транспортного засобу: місце розташування, швидкість, температура, стан акумулятора, залишок палива і запас ходу на цьому залишку та багато іншого.

Читайте також: тест-драйв електричного Mini Cooper SE

Крім цього, під час кожного запуску транспортного засобу відбувається швидка перевірка стану основних систем, результати якої відразу видно в додатку. При необхідності є можливість в режимі реального часу зв'язатися з дилерським центром для отримання консультації професіоналів.

З додаткових можливостей для власників - відстеження стилю управління, яке удосконалить водійський досвід і зробить його ще більш ефективним, а також збережена в системі історія поїздок авто, яка допоможе не втратити цікаві або значимі маршрути. Серед них також - швидкий доступ до вбудованого контакту Roadside Assistance для отримання допомоги на дорозі та спеціальні push-повідомлення, які відстежують перевищення швидкості, пошкодження припаркованого авто та евакуацію автомобіля.

Деякі моделі, котрі перебувають в експлуатації, також можуть бути дооснащені даною телематичною функцією. Власники можуть проконсультуватися у офіційних дилерів BMW і MINI на предмет можливості дообладнання своїх автомобілів.

Власники BMW і MINI через додаток також можуть відкрити для себе доступ до унікальних подій та новин, а також закритих заходів брендів.

Вони першими отримують найсвіжіші новини компанії, інформацію про сервісні акції та спеціальні пропозиції. Додатковою перевагою є відкритий доступ до всього складу нових автомобілів і авто з пробігом, де можна вибрати вподобану модель. Також можна без зусиль оформити заявку на тест-драйв, сервіс, технічне обслуговування всього в кілька кліків, запросити пропозицію за умовами кредитування або страхування, спілкуватися онлайн з дилерським центром, отримуючи всю необхідну інформацію.

Нагадаємо, що BMW змінив логотип.