Для них стали доступными мобильные приложения myBMW UA и myMINI UA.

В магазинах AppStore и GooglePlay стали доступны приложения myBMW UA и myMINI UA, совместный продукт BMW Group и “АВТ Бавария Украина”.

С их помощью каждый покупатель нового автомобиля BMW или MINI может активировать функцию телематического контакта автомобиля и приложения, то есть смогут наблюдать за состоянием транспортного средства: местоположение, скорость, температура, состояние аккумулятора, остаток топлива и запас хода на этом остатке и многое другое.

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Кроме этого, при каждом запуске транспортного средства происходит быстрая проверка состояния основных систем, результаты которой сразу видно в приложении. При необходимости есть возможность в режиме реального времени связаться с дилерским центром для получения консультации профессионалов.

Из дополнительных возможностей для владельцев – отслеживание стиля управления, которое усовершенствует водительский опыт и сделает его еще более эффективным, а также сохраненная в системе история поездок автомобиля, которая поможет не потерять интересные или значимые маршруты. Среди них также – быстрый доступ к встроенному контакту Roadside Assistance для получения помощи на дороге и специальные push-сообщения, которые отслеживают превышение скорости, повреждения припаркованного автомобиля и эвакуацию автомобиля.

Некоторые модели, которые находятся в эксплуатации, также могут быть дооснащены данной телематической функцией. Владельцы могут проконсультироваться у официальных дилеров BMW и MINI на предмет возможности дооборудования своих автомобилей.

Владельцы BMW и MINI через приложение также могут открыть для себя доступ к уникальным событиям и новостям, а также закрытым мероприятиям брендов.

Они первыми получают самые свежие новости компании, информацию о сервисных акциях и специальных предложениях. Дополнительным преимуществом является открытый доступ ко всему ряду новых автомобилей и автомобилей с пробегом, где можно выбрать понравившуюся модель. Также можно без труда оформить заявку на тест-драйв, сервис, техническое обслуживание всего в несколько кликов, запросить предложение по условиям кредитования или страхования, общаться онлайн с дилерским центром, получая всю необходимую информацию.

Напомним, что BMW изменил логотип.