14:11, 26 октября 0

Кроссовер MINI Countryman – это самый просторный, самый большой и самый универсальный MINI. А в исполнении JCW – еще и самый мощный за всю историю бренда. Настоящий макси-мини!

Это не первое мое свидание с John Cooper Works. Год назад я уже сравнивал "заряженные" версии Clubman и Countryman, когда они были вершиной эволюции MINI. А теперь эта вершина обновилась.

Изменения заметны

Что же изменилось? Кроссовер получил обновленную решетку радиатора, новые светодиодные передние фары (матричная функция дальнего света с системой освещения поворотов доступна в качестве опции). Черный лак вокруг задних фонарей, на которых, в свою очередь, изображен британский флаг – знаменитый Union Jack. Хотя, собственно, автомобиль не 100-процентно британский – он сделан на нидерландском заводе BMW. Корму украшают еще и огромные (диаметром 95 мм) трубы выпускной системы.

Палитра цветов кузова дополнена двумя новыми цветами металлик: White Silver и Sage Green. У нас именно зеленый, с новой опциональной отделкой экстерьера Piano Black.

Салон просторный, мне тут не жмет в плечах, как в трехдверных MINI. Да и на заднем ряду можно нормально усесться. Пожалуй, на такой машине не стоит ехать в строительный магазин за мешками с цементом, но здесь есть нормальный багажник на 450 литров. А если разложить задние кресла, тогда влезет даже 1390 литров.

Интерьер реально красивый. Каждая деталь сделана с любовью: это касается как дизайна, так и качества материалов. Чего стоят только тумблеры, как в самолете! Впрочем, такие были и раньше, а вот рояльного лака стало, пожалуй, больше.

Но есть и предостережения. Машина стоит 50 тысяч евро, из которых 10 тысяч приходится на опции, но кресла-ковши JCW с интегрированным подголовником регулируются лишь вручную (для того, чтобы установить электропривод сидений, нужно заказывать обычные спортивные сиденья), а подогрева руля нет. Зато в салоне появилась опционная 5-дюймовая цветная цифровая панель приборов в дизайне Black Panel и проекционный экран перед водителем. Компактненько, но стильно. Хотя аналоговый ретро-спидометр был тоже ничего.

Больше информации о новом MINI Countryman

Окруженный лаком центральный сенсорный монитор на 8,8 дюймов выглядит круче, чем раньше 6,5. А подсветка ручек дверей входит в пакет MINI Excitement. Конечно, есть электропривод двери багажника, мультимедийная система "видит" Apple CarPlay без проводов. А за первоклассный звук отвечает опционная акустическая система Harman Kardon с 12 динамиками и восьмиканальным усилителем мощностью 360 Вт. К тому же у новичка есть активный ассистент парковки.

Еще до начала теста я установил на свой смартфон приложение myMINI.ua. И получил автомобиль в своем смартфоне. Приложение облегчает связь с дилером с помощью онлайн-чата, напоминает о необходимости обслуживания. Разумеется, дает доступ к последним новостям марки, мониторит состояние автомобиля, показывает, закрыты ли окна и двери в авто, нормальное ли давление в шинах и много другой информации. Например, анализирует стиль управления, даже есть функция дистанционной диагностики. Ну и, разумеется, помогает в случае непредвиденных ситуаций службе помощи определить местонахождение автомобиля.

Спортивные гены

Автомобили MINI сейчас воспринимаются как гламурные машинки, но мало кто помнит, что эта марка прочно ассоциируется с автоспортом и громкими победами. У "Кантримена" есть ДНК тех гонок, недаром же он самый быстрый и "самый злой" среди серийных машин марки.

В эту машину нельзя не влюбиться. И если вас не покорит ее внешность, то точно убедит безумный характер. Особенно у Countryman JCW. В этом монстре гораздо больше "лошадок", чем в первом Mini. Да и 250 км/ч максимальной скорости, кажется, не предел. Конечно, если бы не электронный ограничитель, современный MINI ехал бы быстрее.

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Ведь под капотом у MINI – настоящий шедевр. Это тот же мотор, что и в BMW M235i. Из двух литров с помощью одной турбины "выдавливают" 306 "лошадей" и впечатляющих 450 Нм тяги уже с 1750 об/мин. Это на 75 л.с. и на 100 Нм больше, чем развивал предыдущий силовой агрегат на JCW. Такая "зажигалка" прыгает до сотни за 5,1 секунды.

Launch Control на мини работает так. Включаем спортивный режим, затем выключаем систему контроля тяги DTC, переводим селектор коробки передач в Sport. Теперь двумя ногами одновременно нажимаем педали тормоза и газа. На панели приборов загорается надпись "Launch Control активирован", убираем левую ногу с тормозов и – полный газ!

Разгон MINI захватывает, особенно после двух тысяч оборотов. Мотор с одной стороны эластичный, поэтому легко тянет с любых оборотов. А с другой – прекрасно крутится до красной зоны почти в 7000 оборотов в минуту, как спорткар. Еще бы, с каждого литра снимают 153 силы, а на каждую силу приходится всего 5 кило веса.

Характер – не нордический

Если Вам нужен острый, как хирургический скальпель, в управлении автомобиль, то самый мощный MINI – для Вас. Ненароком чихнул – и уже переметнулся в соседнюю полосу! Ты только думаешь о том, чтобы повернуть, а машина уже выполняет маневр. Жесткость кузова увеличили за счет дополнительных элементов силовой структуры и более жестких опор двигателя. Точный руль делает два с половиной оборота от упора до упора. Но каждый сантиметр в вираже налит сопротивлением и информацией о повороте колес. И шасси соответствующее – крены кузова минимальные.

У этого боевого кроссовера колоссальная разница между режимами: можно сказать, что между Mid и Sport "спрятано" два разных автомобиля. В последнем руль становится еще тяжелее, педаль газа заостряется. Если же селектор коробки передач перевести в Sport, тогда во время переключений чувствуешь удары в спину, а "скорострельность" коробки опережает твои мысли. А за счет управляемых заслонок выпускная система звучит громче. MINI даже умеет делать перегазовки, когда коробка переключается вниз. И ты их прекрасно слышишь: в салоне пытались оставить голос мотора и выпускной системы, потому что они здесь являются частью образа и создают соответствующее настроение и эмоции.

Без мощной тормозной системы картина была бы неполной. Поэтому у кроссовера спортивные тормоза John Cooper Works с 4-поршневыми фиксированными суппортами спереди и однопоршневыми суппортами с плавающей скобой сзади. Само собой, что суппорты окрашены в красный цвет и с логотипом John Cooper Works.

В дополнение к модифицированным деталям подвески MINI Countryman JCW получил более жесткие настройки амортизаторов, но спортивная подвеска каким-то образом умудряется не вытрясти душу и пломбы в зубах. Может, дело в 18-дюймовых шинах с профилем 225/50. Ведь этот MINI выдался довольно приемлемой машиной даже для того, чтобы возить каждый день в школу сына. Особенно если сравнивать с "деревянным" предшественником.

Понятно, что реализовать такой темперамент с помощью только переднего привода было бы невозможно. Полный привод ALL4 дает колоссальный зацеп. Тягу на корму передает новая муфта BorgWarner, заменившая Haldex. А передний межколесный дифференциал имеет механическую блокировку. Поэтому "Кантримен" так бешено держится за мокрый асфальт. Уверен: преимущества станут еще более выраженными зимой. Другие модели MINI трудно представить за пределами асфальта, а этот кроссовер – легко, потому что клиренс у него 165 мм.

Борьба противоположностей

MINI Countryman JCW – яркий пример борьбы противоположностей. Ведь Алек Иссигонис, автор первых Mini, считал, что автомобиль должен быть легким, поворотливым и бюджетным. А гонщик Джон Купер делал их настоящими "зажигалками". Зато нынешний флагман бренда – это дорогой и высокий кроссовер, который на полтора метра длиннее первых хэтчей. Он создан вовсе не по рецепту "отца" марки. Однако и сходство с первыми Mini, и философия Джона Купера в модификации JCW выдержана у MINI Countryman JCW стопроцентно. Лишь в современном исполнении. Ведь иначе они бы не воспринимались нами в 21 веке настолько стильными, изящными и спортивными.

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Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Технические характеристики MINI Countryman JCW ДВИГАТЕЛЬ Рабочий объем 1998 см3, системная мощность 306 л.с. при 5000 об/мин., крутящий момент 450 Нм при 1750 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Полный привод, спортивная автоматическая КПП на 8 скоростей КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 4297/1822/1557 мм база 2670 мм снаряженная масса 1605 кг, объем багажника 450/1390 л, объем бака 61 л, клиренс 165 мм. ПОДВЕСКА Передняя – независимая, задняя – независимая. Шины 225/50 R18. ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч за 5,1 с. Расход топлива (город/трасса / смешанный) 9,4/6,7/7,4 л/100 км. ЦЕНА в данной комплектации: 1 675 510 грн. в базовой комплектации: 1 349 724 грн.*