Автори YouTube-каналу Waterjet понівечили диск с покришкою, щоб дізнатися, що особливого в колесі гіперкара. Зазначимо, що вартість одного комплектного колеса на Бугатті Вейрон сягає 35 тисяч доларів.

Як повідомляє Motor1, у ролику вказано вартість диска у розмірі 25 тисяч доларів, і ще 10 тисяч доларів коштує спеціально виготовлена гума Michelin. На одному з кадрів можна помітити дату виготовлення шини – 2016 рік, тобто це комплект, що був у використанні.

Читайте також: Bugatti Veyron та ще 9 екзотичних автомобілів, які не можуть обігнати нову Audi RS 3 на Нюрбургрингу

Відомо, що гуму на Bugatti Veyron необхідно міняти раз на п’ять років незалежно від пробігу, причому при заміні комплекту кожен диск просвічують рентгеном на предмет ушкоджень. Диски Bugatti виробляє фірма OZ Racing. На розріз гуми та алюмінієвого диска знадобилось близько 10 хвилин: на зрізі можна помітити внутрішнє кільце, яке може підтримувати шину у разі розриву.