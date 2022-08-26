Авторы YouTube-канала Waterjet изуродовали диск с покрышкой, чтобы узнать, что особенного в колесе гиперкара. Отметим, что стоимость одного комплектного колеса на Бугатти Вейрон составляет 35 тысяч долларов.

Как сообщает Motor1, в ролике указана стоимость диска в размере 25 тысяч долларов и еще 10 тысяч долларов стоит специально изготовленная резина Michelin. На одном из кадров можно заметить дату изготовления шины – 2016 год, то есть это бывший в использовании комплект.

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Известно, что резину на Bugatti Veyron необходимо менять раз в пять лет вне зависимости от пробега, причем при замене комплекта каждый диск просвечивают рентгеном на предмет повреждений. Диски Bugatti производит фирма OZ Racing. На разрез резины и алюминиевого диска ушло около 10 минут: на срезе можно заметить внутреннее кольцо, которое может поддерживать шину при разрыве.