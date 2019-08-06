На службу 102 надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих на бульварі Дружби Народів. Заявник розповів, що водій Bentley, ймовірно, в стані сп'яніння в'їхав в дерево.

На місці події інформація підтвердилася, патрульні побачили автомобіль Bentley, який переднім бампером в’їхав у дерево. Водій з явними ознаками сп'яніння спав за кермом. Біля автомобіля також були свідки події, які розповіли поліцейським, що бачили, як цей чоловік, проїхавши близько 10 метрів по двору, скоїв наїзд на дерево.

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Патрульні розбудили кермувальника та попросили його пред'явити документи і пояснити, що трапилось. Чоловік не зміг чітко пояснити, що відбулось та не реагував на неодноразові прохання надати для перевірки водійське посвідчення, реєстраційні документи на автомобіль та страховий поліс. Водій щоразу розповідав інспекторам нову версію, де він їх подів.

Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку, на що він – відмовився.

В ході розмови з поліцейськими керманич автівки весь час намагався піти з місця події, на зауваження патрульних не реагував, хоча неодноразово був попереджений про можливе застосування заходів примусу, щоб його зупинити. Чоловік не припинив свої спроби покинути місце події і спробував утекти. Інспектори його наздогнали та затримали. Під час затримання 32-річний громадянин чинив опір та наніс патрульному тілесні ушкодження.

На місце події інспектор викликав слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин та кваліфікації дій затриманого.

Також на водія поліцейські склали протокол за ст. 124 (Вчинення ДТП без потерпілих), ч.2 ст.130 (Повторне протягом року керування в стані сп'яніння) та ст. 185 (Не виконання законних вимог поліцейського) КУпАП, крім цього винесли постанову за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом будучи позбавленим такого права судом) КУпАП.

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