На службу 102 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на бульваре Дружбы Народов. Заявитель рассказал, что водитель Bentley, вероятно, в состоянии опьянения въехал в дерево.

На месте происшествия информация подтвердилась, патрульные увидели автомобиль Bentley, который передним бампером задел дерево и водителя, который с явными признаками опьянения спал за рулем. Возле автомобиля также были свидетели происшествия, которые рассказали полицейским, что видели, как этот мужчина, проехав около 10 метров по двору, совершил наезд на дерево.

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Патрульные разбудили водителя и попросили его предъявить документы и объяснить, что случилось. Мужчина не смог четко объяснить, что произошло и не реагировал на неоднократные просьбы предоставить для проверки водительское удостоверение, регистрационные документы на автомобиль и страховой полис. Водитель каждый раз рассказывал инспекторам новую версию, где он их девал.

Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, на что он отказался.

В ходе разговора с полицейскими водитель машины все время пытался уйти с места происшествия, на замечания патрульных не реагировал, хотя неоднократно был предупрежден о возможном применении мер принуждения, чтобы его остановить. Мужчина не остановил свои попытки покинуть место происшествия и попытался скрыться. Инспекторы его догнали и задержали. Во время задержания 32-летний гражданин оказал сопротивление и нанес патрульному телесные повреждения.

На место происшествия инспектор вызвал следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и квалификации действий задержанного.

Также на водителя полицейские составили протокол по ст. 124 (Совершение ДТП без потерпевших), ч.2 ст.130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) и ст. 185 (Не выполнение законных требований полицейского) КуоАП, кроме этого вынесли постановление по ч.4 ст.126 (Управление транспортным средством будучи лишенным такого права судом) КуоАП.

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