Сьогодні з’явилася статистика ввозу з США в Україну вживаних легкових автомобілів. Половина техніки має бензинові двигуни.
Загалом з 1 січня по 31 липня на митну територію України ввезено 12,9 тисячі легковиків, що вже експлуатувалися дорогами Америки. Найменша частка у цій кількості належить дизельним автомобілям – всього 6%.
Доля у 7% належить машинам з гібридними силовими агрегатами. Стільки ж мають автомобілі з ГБО - газобалонним обладнанням.
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Електромобілі заповнили 29-процентну нішу. Техніка з бензиновими ДВЗ у свій залік записала найбільший ввізний простір – 51%.
ТОП-10 найпопулярніших заокеанських прибульців:
- Tesla Model 3 – 1156 одиниць;
- Ford Escape – 779 одиниць;
- VolkswageN Passat – 753 одиниці;
- Nissan Leaf – 721 одиниця;
- Jeep Cherokee – 712 одиниць;
- Tesla Model S – 630 одиниць;
- Tesla Model Y – 623 одиниці;
- Ford Focus – 550 одиниць;
- BMW X5 – 533 одиниці;
- Nissan Rogue – 479 одиниць.