Сьогодні з’явилася статистика ввозу з США в Україну вживаних легкових автомобілів. Половина техніки має бензинові двигуни.

Загалом з 1 січня по 31 липня на митну територію України ввезено 12,9 тисячі легковиків, що вже експлуатувалися дорогами Америки. Найменша частка у цій кількості належить дизельним автомобілям – всього 6%.

Доля у 7% належить машинам з гібридними силовими агрегатами. Стільки ж мають автомобілі з ГБО - газобалонним обладнанням.

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Електромобілі заповнили 29-процентну нішу. Техніка з бензиновими ДВЗ у свій залік записала найбільший ввізний простір – 51%.

ТОП-10 найпопулярніших заокеанських прибульців:

  • Tesla Model 3 – 1156 одиниць;
  • Ford Escape – 779 одиниць;
  • VolkswageN Passat – 753 одиниці;
  • Nissan Leaf – 721 одиниця;
  • Jeep Cherokee – 712 одиниць;
  • Tesla Model S – 630 одиниць;
  • Tesla Model Y – 623 одиниці;
  • Ford Focus – 550 одиниць;
  • BMW X5 – 533 одиниці;
  • Nissan Rogue – 479 одиниць.