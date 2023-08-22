Сьогодні з’явилася статистика ввозу з США в Україну вживаних легкових автомобілів. Половина техніки має бензинові двигуни.

Загалом з 1 січня по 31 липня на митну територію України ввезено 12,9 тисячі легковиків, що вже експлуатувалися дорогами Америки. Найменша частка у цій кількості належить дизельним автомобілям – всього 6%.

Доля у 7% належить машинам з гібридними силовими агрегатами. Стільки ж мають автомобілі з ГБО - газобалонним обладнанням.

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Електромобілі заповнили 29-процентну нішу. Техніка з бензиновими ДВЗ у свій залік записала найбільший ввізний простір – 51%.

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