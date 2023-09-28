Ринкова ціна цього автомобіля - 6300 доларів, він 2007 року виготовлення та пошкоджений не дуже сильно.

Деколи на аукціоні страхових автомобілів у США можна придбати авто за дуже смішною ціною. наприклад, Toyota Camry 2007 року на аукціоні IAAI 12 вересня була куплена всього за 25 доларів США. При цьому автомобіль в нормальному стані – його ринкова ціна (неушкодженого) становить 6340 доларів.

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Звичайно, автомобіль побував в ДТП, тому він і потрапив на страховий аукціон IAAI. Однак пошкодження не дуже суттєві – задні крила, багажник та бампер. Вітчизняні умільці ремонтують такі удари заміною цих деталей. Але в Америці за такі роботи нарахували аж 5 247 доларів.

Toyota Camry 2007 за 25 доларів купили в Мемфісі, штат Теннессі. Автомобіль має пробіг 184 тисячі миль, двигун 2,4 літра, заводиться. Чому ціна саме на цю “Тойоту” виявилась такою смішною, невідомо, адже це аукціон. Значить, в цьому випадку ніхто більше не запропонував.

До речі, ціни на Toyota Camry на американських страхових аукціонах останнім часом впали. Згідно даних сайту Autoastat, середня ціна становить 9678 доларів. Це на 83 доларів менше, аніж у квітні цього року та більш ніж на 2000 доларів менше, аніж рік тому – у вересні 2022-го.