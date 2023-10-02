Майже забуті автомобілі Accessible People Mover (APM), які були розроблені для обслуговування так і не проведеної через коронавірус Олімпіади в Токіо 2020 року, повертаються.

Компанія Toyota APM EV Shuttle перетворила шестимісний низькошвидкісний транспортний засіб на справжній "котячий автобус". Він буде уведений в експлуатацію для перевезення людей виключно у Меморіальному парку Expo Aichi, Японія.

Повністю електричний шаттл APM Cat Bus має спеціальний кузов у стилі мультяшного героя з фільму 1988 року "Мій сусід Тоторо". Усміхнена котяча мордочка попереду звеселяє, але трохи напружує: шість лап навіть для казкового кота забагато.

Читайте також На аукціоні у США купили Toyota Camry за 25 доларів

В електробусі колеса залишаються під аеродинамічними чохлами, фари перенесено під дзеркала, а дах оновлено з додаванням чотирьох мишок, які всілися по кутках. Екстер'єр пофарбований у жовті та коричневі відтінки, з хутряною оббивкою для переважно відкритого трирядного шестимісного салону.

У порівнянні з оригінальним Toyota APM, який дебютував у 2019 році як низькошвидкісний автомобіль із повністю електричною силовою установкою, механічних змін немає. Автомобіль довжиною 3,9 м має запас ходу 100 км без підзарядки, а його максимальна швидкість не перевищує 19 км/год – тихохід.

Оригінальний шатл APM (ліворуч) у порівнянні з “котячою” версією. (праворуч). Фото: Toyota

Кумедний на вигляд шаттл курсуватиме доріжками Меморіального парку Expo Aichi, що зробить це місце дозвілля більш приємними, комфортними, а також привабливими для відвідувачів. Міський парк займає територію площею 1,85 км2, тож після прогулянки зручно покататися на електромобілі просто неба. Дату початку та конкретні маршрути автобуса буде оголошено пізніше, що дасть любителям котячих мультфільмів ще одну причину забронювати квитки до Японії.

Читайте також Toyota випустила спорткар за 220 тисяч євро

Проєкт є спільним зусиллям чотирьох приватних компаній: Toyota Motor Corporation, Monet Technologies, Toyosaka Kotsu та Studio Ghibli, а також префектура Айчі погодилися розпочати експлуатацію APM Nekobus,

Monet Technologies візьме на себе управління та експлуатацію, Toyota відповідатиме за виробництво, оренду, технічне обслуговування та інспекцію, Kotsu візьме на себе керування автомобілем, Studio Ghibli контролюватиме дизайн, а префектура Айті внесе корективи в парк.