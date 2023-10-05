Її виробник позиціює як "позашляховик преміумкласу зі стандартною гібридною силовою установкою з сумарною витратою 3,7 л на 62,7 км".

Оголошені ціни на Toyota Venza 2024 у США: її вартість стартує з 34 920 доларів.

Venza 2024 року доступна в комплектаціях LE, XLE і Limited – від 34 920, 39 130 і 43 065 доларів відповідно. Тим часом Nightshade Edition стартує з 40 255 доларів, що дуже вигідно порівнює Venza 2024 року з Grand Highlander Hybrid 2024 року, оскільки вартість коливається від 44 670 до 58 125 доларів.

Варто зауважити, що версія Venza Nightshade базується на комплектації XLE і має три доступні кольори екстер’єру (Celestial Black, Wind Chill Pearl або Ruby Flare Red), які контрастують із затемненою окантовкою "для виразної присутності".

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2,5-літрова система HEV забезпечує загальну потужність 219 кінських сил. У неї стандартний повний привід On-Demand з окремим заднім електродвигуном. Розподіл крутного моменту може варіюватися від 100% спереду до 20:80 на слизькій поверхні.

Toyota також стверджує, що Venza 2024 більш простора, ніж здається на перший погляд. Вона "не займає багато місця зовні", але все одно задовольняє власників, яким потрібен щедрий простір усередині — 0.81 куб. м вантажного простору за другим рядом і 1.5 куб. м зі складеними задніми сидіннями.