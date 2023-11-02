Toyota запускає продаж седана Crown нового покоління. Прийом замовлень стартує 13 листопада у Японії.

Остання з чотирьох моделей сімейства виділяється серед інших: великий седан побудований не на платформі GA-K, а на GA-L із поздовжнім розташуванням двигуна та заднім приводом, і ідейно повторює класичний Crown.

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Зовнішність новинки Toyota розкрила раніше, тепер розсекретила силові установки. Прийом замовлень на Crown шістнадцятого покоління почнуть приймати у Японії 13 листопада. Ціна стартує з 7,3 мільйона єн, що приблизно дорівнює $48 500.

Для п'ятиметрового Crown запропонують дві силові установки на вибір: гібридну та водневу. В основі нещодавно розробленої бензоелектричної установки лежить 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 136 кінських сил (225 Нм), а електродвигуни дадуть ще 180 сил (300 Нм).

Водневий варіант уніфікований з Mirai, що так і не здобув успіху на ринку. Такий Crown отримає установку із 182-сильним електромотором (300 Нм) та трьома баками для водню, які забезпечать 820 кілометрів автономного ходу. Крім цього, FCEV-версія зможе живити будинок або електроприлади. Привід в обох випадках задній, а ціна «водню» вище на мільйон ієн і становить 8,3 мільйона ($55 200).

Зовні Crown із триметровою колісною базою оформлений у стилі інших членів сімейства – піднятого крос-седана, вседорожнього хетчбека та кросовера. Салон теж майже ідентичний і відрізняється оздобленням та фокусом на пасажирів другого ряду. Також для комфорту оптимізовано налаштування адаптивної підвіски: вони повинні зводити хитання на поворотах та вібрації до мінімуму.

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На початку жовтня Toyota запустила продаж кросовера Crown Sport. Він вийшов на ринок у єдиній багатій комплектації з електричним повним приводом e-Four та бензоелектричною установкою. Вартість - від 5,9 мільйона ієн ($39 200).