Технічний музей Toyota ховає такі дорогоцінні камені, як цей електричний 2000 GT. Проект був розроблений командою з 50 провідних інженерів Toyota.

Ще в 1994 році Toyota створила спеціальний музей – офіційно відомий як Пам’ятний музей промисловості та технологій Toyota – який демонструє прототипи та розробки автомобілів, і зараз цей центр є популярним місцем для шанувальників бренду.

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Ларрі Чен, наразі один із найуспішніших автомобільних відеоблогерів, нещодавно відвідав музей, і його останнє відео демонструє справжні скарби, зокрема повністю електричний спортивний автомобіль 2000GT.

На кадрах видно білий 2000GT, який зовні не зовсім привабливий, але це не найголовніше. Під витонченим кузовом він ховає повністю електричну силову установку, і хоча відео не надає більше інформації, ми майже впевнені, що це концепція 2000GT Solar Electric Vehicle, розроблена командою з 50 інженерів Toyota.

У своєму оригінальному вигляді автомобіль мав спеціальну ліврею з логотипами всіх компаній, які брали участь у його створенні, включаючи Panasonic, Denso та Gentex. Кабіна здебільшого стандартна з чорними шкіряними сидіннями, але є деякі компоненти, які є ексклюзивними для цієї конструкції – дзеркало заднього виду є відеокамерою, а сім циферблатів на приладовій панелі тепер відображають інформацію про заряд акумулятора та продуктивність.

Найбільша зміна, очевидно, під капотом. 2,0-літровий рядний шестициліндровий двигун був замінений одним електродвигуном, який посилає 161 кінську силу на задні колеса. Енергію забезпечувала батарея на 35 кіловат-годин. Відомий як Crazy Car Project, електричний 2000GT мав спеціальну звукову систему, яка повідомляла пішоходам про наближення автомобіля, а також створювала відчуття швидкості у водія. Однак ми не знаємо, яка частина цих функцій працює сьогодні. Тим не менш, дуже крута машина.