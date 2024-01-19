Технический музей Toyota прячет такие драгоценные камни, как этот электрический 2000 GT. Проект был разработан командой из 50 ведущих инженеров Toyota.

Еще в 1994 году Toyota создала специальный музей – официально известный как Памятный музей промышленности и технологий Toyota – который демонстрирует прототипы и разработки автомобилей, и сейчас этот центр является популярным местом для поклонников бренда.

Читайте также: Представлена европейская Toyota Camry

Ларри Чен, сейчас один из самых успешных автомобильных видеоблогеров, недавно посетил музей, и его последнее видео демонстрирует настоящие сокровища, в частности полностью электрический спортивный автомобиль 2000GT.

На кадрах видно белый 2000GT, который внешне не совсем привлекательный, но это не самое главное. Под изящным кузовом он прячет полностью электрическую силовую установку, и хотя видео не предоставляет больше информации, мы почти уверены, что это концепция 2000GT Solar Electric Vehicle, разработанная командой из 50 инженеров Toyota.

В своем оригинальном виде автомобиль имел специальную ливрею с логотипами всех компаний, которые принимали участие в его создании, включая Panasonic, Denso и Gentex. Кабина в основном стандартная с черными кожаными сиденьями, но есть некоторые компоненты, которые являются эксклюзивными для этой конструкции – зеркало заднего вида является видеокамерой, а семь циферблатов на приборной панели теперь отображают информацию о заряде аккумулятора и производительности.

Самое большое изменение, очевидно, под капотом. 2,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель был заменен одним электродвигателем, который посылает 161 лошадиную силу на задние колеса. Энергию обеспечивала батарея на 35 киловатт-часов. Известный как Crazy Car Project, электрический 2000GT имел специальную звуковую систему, которая сообщала пешеходам о приближении автомобиля, а также создавала ощущение скорости у водителя. Однако мы не знаем, какая часть этих функций работает сегодня. Тем не менее, очень крутая машина.