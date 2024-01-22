Toyota Land Cruiser намерена двумя своими новыми моделями создать убедительную конкуренцию Mercedes-Benz и Land Rover.

Из проверенных источников стало известно, что Toyota готовится электрифицировать Toyota Land Cruiser и с ним войти в электрическое будущее. Вероятно, будет два новых электромобиля, чтобы расширить бренд в эпоху электричества.

Один будет роскошным электромобилем топового диапазона, а другой – более доступным, ориентированный на городскую эксплуатацию. Это должно расширить новые сегменты и конкурировать с такими брендами, как Mercedes-Benz и Land Rover.

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По словам главного брендингового директора Toyota Саймона Хамфриса, автопроизводитель пока "исследует новые подходы к мобильности", которые должны улучшить бренд Land Cruiser и "расширяют свободу передвижения людей".

Пока автопроизводитель имеет две концепции для вероятной будущей линейки. Toyota Compact Cruiser EV, показана в 2021 году, свидетельствует о том, что "Круизер" можно адаптировать к полностью электрической форме.

Концепция компактного электромобиля разрабатывается для "молодых профессиональных городских жителей", которые активно проводят время на природе. Она напоминает Land Cruiser первого поколения с прочным кузовом и крепкими колесными арками, но получила современные функции – светодиодные фонари и дополнительные элементы.

Саймон Хамфрис говорит, что Toyota ищет "более доступные" варианты Land Cruiser, когда она движется к электрическим. Ожидается, что компактный Cruiser EV будет оснащен платформой Toyota e-TNGA, которая используется для bZ4X.

В октябре прошлого года Toyota представила концепт Land Cruiser Se. Концепция трехрядного SUV гораздо больше и роскошнее компактного круизера. Рассчитан на тех, кто мечтает о комфорте и имеет опыт вождения машин с высоким крутящим моментом. Монококовый кузов обеспечивает отзывчивое управление.

Ожидается, что Toyota Land Cruiser SE может выйти на рынок в 2026 году в честь 75-летия Land Cruiser. Автомобиль, вероятно, будет включать новые "производительные" батареи для электромобилей Toyota, которые, как утверждается, сократят расходы на 20% благодаря 20-минутной быстрой зарядке.

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Toyota также обещает выпустить твердотельные аккумуляторы для электромобилей после прорыва, который обеспечит запас хода до 621 мили.

Как помните, в аккумуляторном сегменте Toyota (включая Lexus) не в лидерах, прошлом году продала почти 9,4 миллиона автомобилей во всем мире. Лишь 1%, или около 95 000, были полностью электрическими.